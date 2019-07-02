Квалифицированные педагоги познакомят ребят с изменениями, которые были введены в структуру экзаменов, научат алгоритму успешного прохождения испытания.

Международные экзамены по иностранным языкам

Международные экзамены нужны всем тем, кто желает обучаться или работать в другом государстве.

После успешной сдачи экзамена выдается сертификат, на основании которого можно поступать в университет за рубежом. Сертификат может иметь ограниченный срок действия.

Английский язык

Экзамен IELTS необходимо сдавать тем, кто собирается получить образование или работать в англоязычных странах. Экзамен сдается в виде теста, состоящего из 4 частей: общение, чтение, аудирование, письмо. Каждая часть оценивается отдельно, общая оценка выставляется по всему тесту. Сдать международный экзамен по английскому IELTS можно на два уровня:

Academic Module — тестирование, необходимое при поступлении в университет.

General Training Module — тестирование, необходимое для тех, кто желает эмигрировать для проживания за рубеж и для школьников.

TOEFL – экзамен по английскому на сертификат, требуемый вузами США, необходимый для проживания в этой стране. Сдав TOEFL, можно будет поступить в университеты США, Канады и некоторых других государств.