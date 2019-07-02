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Квалифицированные педагоги познакомят ребят с изменениями, которые были введены в структуру экзаменов, научат алгоритму успешного прохождения испытания.
Международные экзамены нужны всем тем, кто желает обучаться или работать в другом государстве.
После успешной сдачи экзамена выдается сертификат, на основании которого можно поступать в университет за рубежом. Сертификат может иметь ограниченный срок действия.
Экзамен IELTS необходимо сдавать тем, кто собирается получить образование или работать в англоязычных странах. Экзамен сдается в виде теста, состоящего из 4 частей: общение, чтение, аудирование, письмо. Каждая часть оценивается отдельно, общая оценка выставляется по всему тесту. Сдать международный экзамен по английскому IELTS можно на два уровня:
Academic Module — тестирование, необходимое при поступлении в университет.
General Training Module — тестирование, необходимое для тех, кто желает эмигрировать для проживания за рубеж и для школьников.
TOEFL – экзамен по английскому на сертификат, требуемый вузами США, необходимый для проживания в этой стране. Сдав TOEFL, можно будет поступить в университеты США, Канады и некоторых других государств.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|600 за курс
|Адрес
|График работы
|Пермь, ул. Монастырская, 12б
|не указано
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