Международное образование

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Квалифицированные педагоги познакомят ребят с изменениями, которые были введены в структуру экзаменов, научат алгоритму успешного прохождения испытания.

Международные экзамены по иностранным языкам

Международные экзамены нужны всем тем, кто желает обучаться или работать в другом государстве.

После успешной сдачи экзамена выдается сертификат, на основании которого можно поступать в университет за рубежом. Сертификат может иметь ограниченный срок действия.

Английский язык

Экзамен IELTS необходимо сдавать тем, кто собирается получить образование или работать в англоязычных странах. Экзамен сдается в виде теста, состоящего из 4 частей: общение, чтение, аудирование, письмо. Каждая часть оценивается отдельно, общая оценка выставляется по всему тесту. Сдать международный экзамен по английскому IELTS можно на два уровня:

  • Academic Module — тестирование, необходимое при поступлении в университет.

  • General Training Module — тестирование, необходимое для тех, кто желает эмигрировать для проживания за рубеж и для школьников.

TOEFL – экзамен по английскому на сертификат, требуемый вузами США, необходимый для проживания в этой стране. Сдав TOEFL, можно будет поступить в университеты США, Канады и некоторых других государств.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, ул. Монастырская, 12б не указано Записаться на урок

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