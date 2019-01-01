Speak Easy

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Курсы английского языка в Перми
— Интересные занятия без учебников
— Опыт преподавания — более 10 лет.
— Только разговорные курсы для взрослых

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 8 ч. 3600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, undefined, метро неизвестно, ул. Екатерининская, 122 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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