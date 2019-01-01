Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Курсы английского языка в Перми
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Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|8 ч.
|3600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, undefined, метро неизвестно, ул. Екатерининская, 122
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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