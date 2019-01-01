Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
2400 ₽/курс
Кол-во филиалов
3
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Курсы английского языка для детей в языковом центре Welcome – это увлекательный мир другого языка и новой культуры. Интересные занятия обеспечат повышение работоспособности детей, развитие умственной активности и любознательности.
Благодаря занятиям английским языком в нашем центре ребёнок становится более общительным, у него пробуждается неподдельный интерес к изучению языка и другой культуры, что способствует его всестороннему развитию.
Занятия проходят в игровой форме. При проведении уроков английского языка учитываются особенности возраста детей и цели изучения языка. Занятия построены на аутентичном материале (учебники британских изданий).
Мы предлагаем на выбор индивидуальные или групповые курсы английского языка для школьников и дошкольников в Перми. За счет небольшого количества участников в группе (от двух до пяти человек) преподаватель уделяет максимальное внимание каждому ученику.
Курсы английского языка не дублируют школьную программу, а позволяют расширить и разнообразить ее.
Стоит отметить, что изучение английского языка необходимо, прежде всего, для подготовки к поступлению в ВУЗ, выбора профессии, самоутверждения и успешной будущей карьеры.
По окончании курса ученикам выдается сертификат о прохождении курсов английского языка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|2400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, микрорайон Свердловский, метро неизвестно, ул. Куйбышева 88
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Пермь, микрорайон Садовый, метро неизвестно, ул. Уинская, 1Б
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Пермь, микрорайон Балатово, метро неизвестно, ул. Стахановская, 54Г
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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