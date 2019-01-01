Курсы английского языка для детей в языковом центре Welcome – это увлекательный мир другого языка и новой культуры. Интересные занятия обеспечат повышение работоспособности детей, развитие умственной активности и любознательности.

Благодаря занятиям английским языком в нашем центре ребёнок становится более общительным, у него пробуждается неподдельный интерес к изучению языка и другой культуры, что способствует его всестороннему развитию.

Занятия проходят в игровой форме. При проведении уроков английского языка учитываются особенности возраста детей и цели изучения языка. Занятия построены на аутентичном материале (учебники британских изданий).

Мы предлагаем на выбор индивидуальные или групповые курсы английского языка для школьников и дошкольников в Перми. За счет небольшого количества участников в группе (от двух до пяти человек) преподаватель уделяет максимальное внимание каждому ученику.

Курсы английского языка не дублируют школьную программу, а позволяют расширить и разнообразить ее.

Стоит отметить, что изучение английского языка необходимо, прежде всего, для подготовки к поступлению в ВУЗ, выбора профессии, самоутверждения и успешной будущей карьеры.

По окончании курса ученикам выдается сертификат о прохождении курсов английского языка.