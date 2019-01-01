Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
12100 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Более 14 лет мы занимаемся предоставлением языковых услуг российским и международным компаниям.
Учебные программы и уровни приведены в полное соответствие с общеевропейской системой оценки знания иностранных языков Common European Framework of Reference (CEFR).
Предлагаемые образовательные программы
General English (общеразговорный английский язык);
Business English (деловой английский язык); Intensive Business English(интенсивный курс делового английского языка); Examination programmes (экзаменационные программы);
English for Specific Purposes (английский язык для специальных целей);
Training Seminars in English (учебные семинары на английском языке).
Учебные материалы и содержание программы
Для курса будет подобран один из комплектов учебников издательств Pearson, Oxford, Cambridge, Macmillan, Express Publishing.
Если у заказчика есть специфические требования, мы можем разработать дополнение к основному курсу.
После окончания курса всем сотрудникам, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается сертификат, подтверждающий пройденный уровень.
Возможное время для проведения занятий
Занятия проходятся в удобное для Ваших сотрудников время (с 8.00 до 21.00) и могут проходить как у вас в офисе, так и в нашем центре.
Расчет стоимости групповых занятий
Стоимость рассчитывается исходя из количества обучаемых сотрудников и стоимости 1 ак.ч. Длительность одного уровня обучения в среднем оставляет 96 -140 ак.ч.
Стоимость проезда преподавателя в офис Компании оплачивается отдельно если он находится за пределами г. Ростова-на-Дону.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|24 ч.
|12100 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, ул. Б. Садовая, 65, (Дом Мод), 4 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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