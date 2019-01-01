Более 14 лет мы занимаемся предоставлением языковых услуг российским и международным компаниям.

Учебные программы и уровни приведены в полное соответствие с общеевропейской системой оценки знания иностранных языков Common European Framework of Reference (CEFR).

Предлагаемые образовательные программы

General English (общеразговорный английский язык);

Business English (деловой английский язык); Intensive Business English(интенсивный курс делового английского языка); Examination programmes (экзаменационные программы);

English for Specific Purposes (английский язык для специальных целей);

Training Seminars in English (учебные семинары на английском языке).

Учебные материалы и содержание программы

Для курса будет подобран один из комплектов учебников издательств Pearson, Oxford, Cambridge, Macmillan, Express Publishing.

Если у заказчика есть специфические требования, мы можем разработать дополнение к основному курсу.

После окончания курса всем сотрудникам, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается сертификат, подтверждающий пройденный уровень.

Возможное время для проведения занятий

Занятия проходятся в удобное для Ваших сотрудников время (с 8.00 до 21.00) и могут проходить как у вас в офисе, так и в нашем центре.

Расчет стоимости групповых занятий

Стоимость рассчитывается исходя из количества обучаемых сотрудников и стоимости 1 ак.ч. Длительность одного уровня обучения в среднем оставляет 96 -140 ак.ч.

Стоимость проезда преподавателя в офис Компании оплачивается отдельно если он находится за пределами г. Ростова-на-Дону.