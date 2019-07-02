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«Класс» — это уверенность в собственном знании английского языка.
Инновационная школа английского в Ростове-на-Дону «Класс» предлагает каждому, вне зависимости от его уровня знаний пройти курсы английского языка. Мы сможем помочь вам начать или завершить дорогу к свободному владению языком.
Среди наших основных достоинств можно выделить следующие:
В сферу предоставляемых услуг входит обучение детей младшего и среднего возраста, подготовка школьников и студентов к сдаче различных государственных и международных экзаменов, деловой английский, который призван профессионально усовершенствовать настоящего специалиста, идущего к успеху.
Главный упор при изучении делается на общение, ведь именно в процессе словесной передачи мысли человек задействует не только память, но и логическое мышление, старается точно управлять мимикой лица, что в будущем поможет произношению.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|350 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 37
|не указано
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