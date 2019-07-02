Класс

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

350 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

«Класс» — это уверенность в собственном знании английского языка.

Инновационная школа английского в Ростове-на-Дону «Класс» предлагает каждому, вне зависимости от его уровня знаний пройти курсы английского языка. Мы сможем помочь вам начать или завершить дорогу к свободному владению языком.

Среди наших основных достоинств можно выделить следующие:

  • уникальные авторские программы, которые проводятся профессиональными педагогами
  • доступные цены
  • наличие курсов для разных групп слушателей, в зависимости от уровня подготовки
  • возможность индивидуальных занятий (в том числе дистанционных через «Skype»)

В сферу предоставляемых услуг входит обучение детей младшего и среднего возраста, подготовка школьников и студентов к сдаче различных государственных и международных экзаменов, деловой английский, который призван профессионально усовершенствовать настоящего специалиста, идущего к успеху.

Главный упор при изучении делается на общение, ведь именно в процессе словесной передачи мысли человек задействует не только память, но и логическое мышление, старается точно управлять мимикой лица, что в будущем поможет произношению.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 350 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 37 не указано Записаться на урок

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