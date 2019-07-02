«Класс» — это уверенность в собственном знании английского языка.

Инновационная школа английского в Ростове-на-Дону «Класс» предлагает каждому, вне зависимости от его уровня знаний пройти курсы английского языка. Мы сможем помочь вам начать или завершить дорогу к свободному владению языком.

Среди наших основных достоинств можно выделить следующие:

уникальные авторские программы, которые проводятся профессиональными педагогами

доступные цены

наличие курсов для разных групп слушателей, в зависимости от уровня подготовки

возможность индивидуальных занятий (в том числе дистанционных через «Skype»)

В сферу предоставляемых услуг входит обучение детей младшего и среднего возраста, подготовка школьников и студентов к сдаче различных государственных и международных экзаменов, деловой английский, который призван профессионально усовершенствовать настоящего специалиста, идущего к успеху.

Главный упор при изучении делается на общение, ведь именно в процессе словесной передачи мысли человек задействует не только память, но и логическое мышление, старается точно управлять мимикой лица, что в будущем поможет произношению.