Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
“Контекст” – современный центр изучения иностранных языков. В нашем центре Вы можете пройти курс английского, испанского, немецкого, итальянского и других языков.
Наша гордость и отличительная особенность – наши преподаватели: требовательные и харизматичные, высококвалифицированные профессионалы, прошедшие стажировку в разных странах, имеющие международные сертификаты (CELTA, Delta, IELTS, TOEFL, CAE, CPE). Они – ученые-лингвисты, педагоги, постоянно работающие над подходом к обучению иностранным языкам.
Наш приоритет – потребности каждого студента: мы выстраиваем курс в соответствии с Вашими конкретными целями и задачами.
Наша методика – комбинация традиционной и западной коммуникативной концепций для получения Вами максимального результата.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|8 ч.
|4800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, ул. Красноармейская, 220 А, 2 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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