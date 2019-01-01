Контекст

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

4800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

“Контекст” – современный центр изучения иностранных языков. В нашем центре Вы можете пройти курс английского, испанского, немецкого, итальянского и других языков.

Наша гордость и отличительная особенность – наши преподаватели: требовательные и харизматичные, высококвалифицированные профессионалы, прошедшие стажировку в разных странах, имеющие международные сертификаты (CELTA, Delta, IELTS, TOEFL, CAE, CPE). Они – ученые-лингвисты, педагоги, постоянно работающие над подходом к обучению иностранным языкам.

Наш приоритет – потребности каждого студента: мы выстраиваем курс в соответствии с Вашими конкретными целями и задачами.

Наша методика – комбинация традиционной и западной коммуникативной концепций для получения Вами максимального результата.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 8 ч. 4800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, ул. Красноармейская, 220 А, 2 этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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