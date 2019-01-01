“Контекст” – современный центр изучения иностранных языков. В нашем центре Вы можете пройти курс английского, испанского, немецкого, итальянского и других языков.

Наша гордость и отличительная особенность – наши преподаватели: требовательные и харизматичные, высококвалифицированные профессионалы, прошедшие стажировку в разных странах, имеющие международные сертификаты (CELTA, Delta, IELTS, TOEFL, CAE, CPE). Они – ученые-лингвисты, педагоги, постоянно работающие над подходом к обучению иностранным языкам.

Наш приоритет – потребности каждого студента: мы выстраиваем курс в соответствии с Вашими конкретными целями и задачами.

Наша методика – комбинация традиционной и западной коммуникативной концепций для получения Вами максимального результата.