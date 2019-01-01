Языковой центр Language Port проводит курсы иностранных языков для взрослых и детей. Обучение ведется в группе или индивидуально. Группы формируются исходя из цели обучения, уровня языка и возраста ученика.

В процессе обучения применяются только качественные и проверенные методики.

Наши преподаватели могут подтвердить свою квалификацию международными сертификатами и дипломами.

Занятия проводятся в мини-группах до 6 человек.