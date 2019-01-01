Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Языковой центр Language Port проводит курсы иностранных языков для взрослых и детей. Обучение ведется в группе или индивидуально. Группы формируются исходя из цели обучения, уровня языка и возраста ученика.
В процессе обучения применяются только качественные и проверенные методики.
Наши преподаватели могут подтвердить свою квалификацию международными сертификатами и дипломами.
Занятия проводятся в мини-группах до 6 человек.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|12 ч.
|3500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, пр. Космонавтов 32В, 5 этаж, офис 29
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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