Language Port

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Языковой центр Language Port проводит курсы иностранных языков для взрослых и детей. Обучение ведется в группе или индивидуально. Группы формируются исходя из цели обучения, уровня языка и возраста ученика.

В процессе обучения применяются только качественные и проверенные методики.

Наши преподаватели могут подтвердить свою квалификацию международными сертификатами и дипломами.

Занятия проводятся в мини-группах до 6 человек. 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 12 ч. 3500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, пр. Космонавтов 32В, 5 этаж, офис 29 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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