Школа английского языка Lime School открыла свои двери всем желающим выучить английский язык в сентябре 2007 года.

сновным нашим отличием является работа по уникальному методу Робина Каллана.

Метод Каллана - это один из самых популярных методов изучения английского языка, используемый большинством людей, приезжающих в Лондон работать и учиться. Им нужно как можно быстрее выучить английский язык и получить возможность использовать его в реальной жизни, и Каллан Метод помогает им в этом намного быстрее, чем любые другие методики.

Сегодня и у русских студентов появилась возможность обучаться английскому языку по уникальной методике Робина Каллана в Lime School!

Доброжелательная атмосфера, квалифицированные преподаватели, гибкая система скидок делают обучение наших студентов комфортным и интересным.

Небольшие группы от 4 до 10 человек позволяют преподавателям уделить достаточно времени каждому студенту. На сегодня существует 2 офиса, один на улице Пушкинской 144 " а" и второй на улице Текучева 139 "в". Ждем Вас в любое время с 9 утра до 9 вечера в любой из наших школ! До скорой встречи в Lime School!