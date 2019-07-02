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Школа английского языка Lime School открыла свои двери всем желающим выучить английский язык в сентябре 2007 года.
сновным нашим отличием является работа по уникальному методу Робина Каллана.
Метод Каллана - это один из самых популярных методов изучения английского языка, используемый большинством людей, приезжающих в Лондон работать и учиться. Им нужно как можно быстрее выучить английский язык и получить возможность использовать его в реальной жизни, и Каллан Метод помогает им в этом намного быстрее, чем любые другие методики.
Сегодня и у русских студентов появилась возможность обучаться английскому языку по уникальной методике Робина Каллана в Lime School!
Доброжелательная атмосфера, квалифицированные преподаватели, гибкая система скидок делают обучение наших студентов комфортным и интересным.
Небольшие группы от 4 до 10 человек позволяют преподавателям уделить достаточно времени каждому студенту. На сегодня существует 2 офиса, один на улице Пушкинской 144 " а" и второй на улице Текучева 139 "в". Ждем Вас в любое время с 9 утра до 9 вечера в любой из наших школ! До скорой встречи в Lime School!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|347 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская 144 а, 1 этаж
|не указано
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