Наш центр работает с 2012 года.

Центр предназначен для обучения иностранным языкам всех членов семьи от бабушек и дедушек до внуков и внучат. Мы также предоставляем услуги устного и письменного ПЕРЕВОДА с большинства иностранных языков.

Мы стараемся быть близки к людям и поэтому идем им на встречу насколько это возможно.

Приходите к нам в центр, мы всегда рады новым студентам и просто гостям.