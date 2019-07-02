ПоZитив

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

520 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Наш центр работает с 2012 года.

Центр предназначен для обучения иностранным языкам всех членов семьи от бабушек и дедушек до внуков и внучат. Мы также предоставляем услуги устного и письменного ПЕРЕВОДА с большинства иностранных языков.

Мы стараемся быть близки к людям и поэтому идем им на встречу насколько это возможно.

Приходите к нам в центр, мы всегда рады новым студентам и просто гостям.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 1 ч. 520 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, бульвар Комарова 34 не указано Записаться на урок

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