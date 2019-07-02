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Наш центр работает с 2012 года.
Центр предназначен для обучения иностранным языкам всех членов семьи от бабушек и дедушек до внуков и внучат. Мы также предоставляем услуги устного и письменного ПЕРЕВОДА с большинства иностранных языков.
Мы стараемся быть близки к людям и поэтому идем им на встречу насколько это возможно.
Приходите к нам в центр, мы всегда рады новым студентам и просто гостям.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|520 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, бульвар Комарова 34
|не указано
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