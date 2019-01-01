2012

Открылся наш самый первый офис в Центре. В активе насчитывалось 7 языков.

Когда мы еще только открылись, мы взяли за основу уникальную на тот момент методику преподавания, по которой обучение с русскоязычным преподавателем совмещается с общением с носителями языка с самых первых занятий. В течение курса мы отметили высокую эффективность данного метода, который в последствие позаимствовали у нас другие школы.

2014

Открылся второй офис на Северном. Количество изучаемых языков увеличилось до 12ти.

Начали успешно сотрудничать со многими крупными компаниями, предлагая услугу корпоративного обучения.

2016

Открылся третий офис на Западном. На сегодняшний день в нашей школе представлено свыше 18 языков. Активно готовим учащихся к ЕГЭ/ОГЭ а также к зарубежным экзаменам.

Мы испытываем гордость, наблюдая за тем, как наши студенты преодолевают языковой барьер и начинают говорить с нами на разных языках, показывая хорошую успеваемость, сдают на отлично российские и международные экзамены, достигают с нами своих целей. Многие наши студенты, по завершению курсов, благополучно поступают в иностранные высшие учебные заведения или находят себя в профессиональной области, а также в успешной эмиграции.

2017

У жителей города впервые появилась возможность подготовки к международному экзамену по английскому языку IELTS не просто с носителем языка, а большим профессионалом в области подготовки студентов со всего мира именно к этому тестированию. Уроженец Британии, Ричард, в прошлом – сам экзаменатор, с большим удовольствием подготовит вас к экзамену, указывая на правильность произношения чистой английской речи.

До новых встреч!