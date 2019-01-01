Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
21000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Английский язык для детей в нашем языковом центре преподают буквально для всех возрастов: «с пеленок» до выпускных экзаменов! У нас есть профессиональные педагоги, успешный многолетний опыт и чёткая программа, соответствующая возрасту Вашего ребёнка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский язык для детей
|60 ч.
|21000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Самара, жилой квартал Камелот, метро Алабинская, улица Садовая 335
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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