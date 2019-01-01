Английский язык для детей в нашем языковом центре преподают буквально для всех возрастов: «с пеленок» до выпускных экзаменов! У нас есть профессиональные педагоги, успешный многолетний опыт и чёткая программа, соответствующая возрасту Вашего ребёнка.