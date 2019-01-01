Диалект

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

21000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Английский язык для детей в нашем языковом центре преподают буквально для всех возрастов: «с пеленок» до выпускных экзаменов! У нас есть профессиональные педагоги, успешный многолетний опыт и чёткая программа, соответствующая возрасту Вашего ребёнка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский язык для детей 60 ч. 21000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Самара, жилой квартал Камелот, метро Алабинская, улица Садовая 335 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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