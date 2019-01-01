В настоящее время существует достаточно большое количество международных экзаменов, которые подтверждают уровень знания английского языка. Какой экзамен выбрать — зависит от Ваших целей и задач. Чаще всего международный сертификат требуется для того, чтобы поступить в иностранный ВУЗ, иммигрировать в англоговорящую страну или при поступлении на работу в иностранную компанию, как подтверждение Вашего уровня владения английским языком.

Экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» открылся в начале 2008 года как официальный аккредитованный центр по проведению Кембриджских экзаменов в Самаре. Количество людей, сдающих Кембриджские экзамены, постоянно растет. Каждый год по всему миру более 4 миллионов человек из 130 стран успешно сдают экзамены Cambridge Assessment и используют полученные сертификаты в образовании и карьере!

Если Вы мечтаете освоить новый язык, чтобы отправиться в путешествие, продвинуться по карьерной лестнице, ищете друзей за границей, готовитесь к сдаче международных экзаменов или просто стремитесь развить лингвистические способности, то мы ждем Вас!

Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI

Корпоративное обучение английскому языку – это отличное решение для компаний, работающих на международном рынке. Сотрудники, отлично владеющие английским, могут эффективнее осуществлять письменную и устную коммуникацию, а, следовательно, быстрее выполнять поставленные перед ними задачи.

Студия иностранных языков English Time осуществляет обучение по многоуровневой программе изучения английского языка. Благодаря нашим урокам пользователь приобретает практические языковые навыки. Этому способствует разговорная практика на учебных курсах, где постоянно употребляется пройденный материал в различных формах. Повторяются и закрепляются новые слова, а также грамматические правила.

Знание английского языка поможет вам идти в ногу со временем, получить престижную работу, свободно чувствовать себя на отдыхе, владеть бо́льшим объемом информации

Firefly English это именно та школа, которая два года жила без вывески, но в которой занимается большинство жителей района. Именно та школа, о которой больше всего положительных отзывов

Английский Клуб Джейн существует с 1990 г. и проводит интенсивное обучение разговорному английскому языку по уникальному методу Г. Китайгородской в Самаре.

Курсы английского языка в Самаре. Центр английского языка в Самаре "STATUS LINGUA" приглашает всех желающих на обучение по программам "Английский для общения" (все программы), "Английский для бизнеса", Подготовка к сдаче международных экзаменов: FCE, CAE. BEC, IELTS.

Курсы английского языка — это освоение интересных навыков, обогащение багажа знаний, самосовершенствование и просто интересное хобби. Каждый современный человек так или иначе знает хотя бы несколько слов на английском языке, они давно прочно вошли в наш словарный обиход. Но этого несомненно мало для полноценного общения в путешествиях или с новыми друзьями по переписке в социальных сетях.

Применение языковым навыкам найдется везде, как например:

в путешествии по миру;

при бронировании столика в ресторане;

при неформальном общении;

при заказе товара;

на сайте знакомств.

В связи с этим изучение языка — это приобретение полезного навыка!

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка в Самаре кроме образования несут на себе еще и возможность лучше понять культуру другой страны, проникнуть в интересную незнакомую среду, изучить методы общения и при этом совсем не обязательно покидать Самару, можно все это делать посредством онлайн-общения.

Музыка, фильмы и игры на английском все это будет хорошим подспорьем в дополнение к курсам.

Перед тем как окончательно решить на каких курсах будет проходить изучение английского нужно вдумчиво выбрать школу.

Курсы необходимо выбирать с современными методами обучения, и с возможностью в дальнейшем сдать английский в рамках международного стандарта. Для взрослых лучше выбирать отдельную школу, где не обучаются дети. Нужны уникальные авторские методики. Структура подачи материала должна позволять слушателю равномерно получать информацию.

При выборе эффективных курсов стоит изначально обращать внимание на программу, а впоследствии на стоимость.

Сколько стоят курсы английского в Самаре

Адекватная цена должна указывать на хорошие курсы. Но порой за ценой стоят лишь громкие речи, кофейные перерывы и плохое обучение. Поэтому изначально необходимо посетить несколько уроков разных школах, а потом принять решение.