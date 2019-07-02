Система обучения английскому языку, которую мы предлагаем, прошла долгий (более 40 лет) путь развития и показала себя как одна из самых эффективных систем обучения иноязычному общению.

Она построена на интенсивном методе преподавания неродного языка. Возникнув в разработках болгарского психотерапевта Г. Лозанова, метод был развит профессором МГУ Г.А. Китайгородской и получил название «метода активизации резервных возможностей личности и коллектива».

На сегодняшний день, интенсивный метод – это авторская система группового обучения, известная как метод активизации резервных возможностей личности и коллектива (метод Г.А.Китайгородской). Эта система решает прежде всего задачу обучения общению на иностранном языке, опираясь на неиспользуемые обычно в обучении психологические резервы личности и деятельности учащихся, на управление общением преподавателя с учащимися и учащимися между собой.

Цель интенсивного курса изучения английского языка состоит в том, чтобы при активизации преподавателем творческого потенциала группы обеспечить активное владение учащимися иностранным языком как средством общения. «Интенсив» предполагает усвоение в сжатые сроки большого объёма материала, поэтому его следует понимать как напряжённый, а не «ускоренный» курс.

Напряжённость занятий снимается игровой формой обучения. Для активизации творческого потенциала, обеспечения психологического «переключения» и погружения в языковую среду, Ваше обучение проходит от лица некоего «персонажа». Вы становитесь другим человеком (новое имя, профессия, страна проживания), Вы осваиваете разговорную речь, Вы думаете на языке, Вы общаетесь, неосознанно получая основы грамматики и лексического материала.