Мы работаем с 2014г., и ежегодно у нас обучаются более сотни детей и взрослых.

Мы гордимся тем, что около половины наших клиентов приходят к нам по рекомендации тех, кто уже у нас обучался, и 60% всех однажды обучавшихся у нас записываются на следующий курс.

Мы также гордимся достижениями школьников, проходящих обучение в нашей Студии (результаты ЕГЭ, международных экзаменов, олимпиады).

Ежегодно мы проводим олимпиаду по английскому языку для школьников, в которой в общей сложности приняли участие уже около 2000 ребят.

На занятиях в Студии English Time дети развивают свою уверенность в языке, что позволяет им чувствовать себя легко и непринужденно, общаясь на английском как в школе, так и за её пределами.