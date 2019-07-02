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Мы работаем с 2014г., и ежегодно у нас обучаются более сотни детей и взрослых.
Мы гордимся тем, что около половины наших клиентов приходят к нам по рекомендации тех, кто уже у нас обучался, и 60% всех однажды обучавшихся у нас записываются на следующий курс.
Мы также гордимся достижениями школьников, проходящих обучение в нашей Студии (результаты ЕГЭ, международных экзаменов, олимпиады).
Ежегодно мы проводим олимпиаду по английскому языку для школьников, в которой в общей сложности приняли участие уже около 2000 ребят.
На занятиях в Студии English Time дети развивают свою уверенность в языке, что позволяет им чувствовать себя легко и непринужденно, общаясь на английском как в школе, так и за её пределами.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|350 за курс
|Адрес
|График работы
|Самара, метро Гагаринская, ул. Революционная, 70 лит. 3, офис 201
|не указано
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