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Привет! Меня зовут Анастасия Шаповалова. Уже пять лет ежегодно я провожу более 1500 уроков английского. Этот опыт позволил мне понять систему обучения английскому и в 2016 году я открыла свою школу Firefly English, в которой мы каждый день помогаем детям и взрослым достигать своих целей и становиться успешнее.
Все закрутилось так, что сейчас Firefly English - это крупнейшая в районе школа, у нас самые современные зарубежные программы для детей и взрослых, а учителя по-настоящему любят свою работу и каждый урок это не только английский, но и дополнительные знания о мире, комфортная атмосфера, общение с друзьями.
Мы готовим и к международным экзаменам Cambridge)
В школу я вложила часть себя, это не бизнес, это скорее миссия которую я исполняю. Мне дана энергия и знания, которыми я должна делиться с теми, кто в этом нуждается. Я создала комфортное для всех пространство, пространство для учебы и работы.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|345 за курс
|Адрес
|График работы
|Самара, жилой комплекс Ботанический, метро Российская, Врубеля 17, офисы 6 и 7 (ЖК Ботанический)
|не указано
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