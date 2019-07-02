Firefly English

Бесплатные тематические занятия

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

345 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

8 ₽/ак.час

Привет! Меня зовут Анастасия Шаповалова. Уже пять лет ежегодно я провожу более 1500 уроков английского. Этот опыт позволил мне понять систему обучения английскому и в 2016 году я открыла свою школу Firefly English, в которой мы каждый день помогаем детям и взрослым достигать своих целей и становиться успешнее.

Все закрутилось так, что сейчас Firefly English - это крупнейшая в районе школа, у нас самые современные зарубежные программы для детей и взрослых, а учителя по-настоящему любят свою работу и каждый урок это не только английский, но и дополнительные знания о мире, комфортная атмосфера, общение с друзьями.

Мы готовим и к международным экзаменам Cambridge)

В школу я вложила часть себя, это не бизнес, это скорее миссия которую я исполняю. Мне дана энергия и знания, которыми я должна делиться с теми, кто в этом нуждается. Я создала комфортное для всех пространство, пространство для учебы и работы.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 345 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Самара, жилой комплекс Ботанический, метро Российская, Врубеля 17, офисы 6 и 7 (ЖК Ботанический) не указано Записаться на урок

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