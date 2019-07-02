Привет! Меня зовут Анастасия Шаповалова. Уже пять лет ежегодно я провожу более 1500 уроков английского. Этот опыт позволил мне понять систему обучения английскому и в 2016 году я открыла свою школу Firefly English, в которой мы каждый день помогаем детям и взрослым достигать своих целей и становиться успешнее.

Все закрутилось так, что сейчас Firefly English - это крупнейшая в районе школа, у нас самые современные зарубежные программы для детей и взрослых, а учителя по-настоящему любят свою работу и каждый урок это не только английский, но и дополнительные знания о мире, комфортная атмосфера, общение с друзьями.



Мы готовим и к международным экзаменам Cambridge)



В школу я вложила часть себя, это не бизнес, это скорее миссия которую я исполняю. Мне дана энергия и знания, которыми я должна делиться с теми, кто в этом нуждается. Я создала комфортное для всех пространство, пространство для учебы и работы.