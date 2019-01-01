Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
38400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» открылся в начале 2008 года как официальный аккредитованный центр по проведению Кембриджских экзаменов в Самаре. Количество людей, сдающих Кембриджские экзамены, постоянно растет. Каждый год по всему миру более 4 миллионов человек из 130 стран успешно сдают экзамены Cambridge Assessment и используют полученные сертификаты в образовании и карьере!
Ежегодно более тысячи человек из Самары и ближайших городов сдают международные экзамены по английскому языку, разработанные Кембриджским Экзаменационным Синдикатом. Для тех, кто планирует использовать знания английского языка в дальнейшем для работы или учёбы - это незаменимый документ к диплому об образовании.
«Лэнгвидж Эссистент» - это молодая и активно развивающаяся компания в образовательном пространстве Самары и Самарской области. Мы организуем и проводим курсы английского языка для детей и взрослых, лингвистические лагеря в Самарской области, зарубежные обучающие поездки, как индивидуальные так групповые в Великобританию, США, Канаду, Кипр и Мальту.
Все наши преподаватели имеют высшее педагогическое образование, несколько международных сертификатов, проходят ежегодное обучение на семинарах «Лэнгвидж Эссистент» для учителей и преподавателей, участвуют в образовательных проектах, конференциях и выставках.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|120 ч.
|38400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Самара, undefined, метро Российская, Московское шоссе, д. 4, строение 2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!