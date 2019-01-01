Экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» открылся в начале 2008 года как официальный аккредитованный центр по проведению Кембриджских экзаменов в Самаре. Количество людей, сдающих Кембриджские экзамены, постоянно растет. Каждый год по всему миру более 4 миллионов человек из 130 стран успешно сдают экзамены Cambridge Assessment и используют полученные сертификаты в образовании и карьере!

Ежегодно более тысячи человек из Самары и ближайших городов сдают международные экзамены по английскому языку, разработанные Кембриджским Экзаменационным Синдикатом. Для тех, кто планирует использовать знания английского языка в дальнейшем для работы или учёбы - это незаменимый документ к диплому об образовании.

«Лэнгвидж Эссистент» - это молодая и активно развивающаяся компания в образовательном пространстве Самары и Самарской области. Мы организуем и проводим курсы английского языка для детей и взрослых, лингвистические лагеря в Самарской области, зарубежные обучающие поездки, как индивидуальные так групповые в Великобританию, США, Канаду, Кипр и Мальту.

Все наши преподаватели имеют высшее педагогическое образование, несколько международных сертификатов, проходят ежегодное обучение на семинарах «Лэнгвидж Эссистент» для учителей и преподавателей, участвуют в образовательных проектах, конференциях и выставках.