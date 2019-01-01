Samara English

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

16000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Самарский Центр разговорного английского является одним из отделений международной сети организаций Applied Scholastics, в России она более известна как «Прикладное образование».

Применяемая нами технология основывается на специфике работы человеческого мозга и на естественных законах восприятия и усвоения информации, знание которых позволяет достичь оптимального результата – научиться свободно и грамотно общаться на английском языке, не задумываясь над грамматикой и схемами построения предложений.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 45 ч. 16000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Самара, undefined, метро Гагаринская, ул. Гагарина, 53 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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