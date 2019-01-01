Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
16000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Самарский Центр разговорного английского является одним из отделений международной сети организаций Applied Scholastics, в России она более известна как «Прикладное образование».
Применяемая нами технология основывается на специфике работы человеческого мозга и на естественных законах восприятия и усвоения информации, знание которых позволяет достичь оптимального результата – научиться свободно и грамотно общаться на английском языке, не задумываясь над грамматикой и схемами построения предложений.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|45 ч.
|16000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Самара, undefined, метро Гагаринская, ул. Гагарина, 53
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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