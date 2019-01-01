Самарский Центр разговорного английского является одним из отделений международной сети организаций Applied Scholastics, в России она более известна как «Прикладное образование».

Применяемая нами технология основывается на специфике работы человеческого мозга и на естественных законах восприятия и усвоения информации, знание которых позволяет достичь оптимального результата – научиться свободно и грамотно общаться на английском языке, не задумываясь над грамматикой и схемами построения предложений.