Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
12000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Speaking Planet – одна из крупнейших в России компаний-провайдеров в сфере образовательных услуг.
Speaking Planet предлагает изучение английского, французского, испанского, итальянского, немецкого, голландского, китайского, а также русского как иностранного.
Обучение в России и за рубежом
Методики OXFORD, CAMBRIDGE, Macmillan
Носители языка и преподаватели из России
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|20 ч.
|12000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Самара, undefined, метро Московская, Московское ш. 4, кор. 15, ОЦ Скала, 6 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
tatyana-p
30 ноября 2019 | 18:31
Меня радует, что в нашем городе есть такая потрясающая языковая школа как Спикинг Плэнет. Работают тут потрясающие специалисты, новейшие методики применяют, а главное есть возможность заниматься как в группе, так и индивидуально. Цены за занятия в полне приемлемые.
reggg67
10 февраля 2020 | 10:32
Посещала курсы английского в Спикинг Планет. Эти времена никак не поддавались мне, не могла понять, как правильно строить предложения, соблюдая время. Спасибо Светлане, что четко, грамотно и просто объяснила, подача материала интересная. Спасибо!
ilasovalidi
29 февраля 2020 | 14:22
У меня сын учится в этой школе иностранных языков. Изучает английский. Именно сюда ходим, поскольку по времени удобно расписание, оплата идет со скидкой, если платить сразу за несколько академических часов (от 20). Можно заниматься и в выходные. Именно здесь сыну дали неплохую словарную базу, которая позволяет говорить на английском и понимать его. Преподаватель тщательно проверяет, что усвоил ребенок, а что придется повторить.
yu.crivonosov
30 марта 2020 | 18:12
Хочу сказать, что здесь крутая атмосфера. Приходишь - все улыбаются, доброжелательные, готовы помочь-подсказать-объяснить. Я пришел на курсы, английского алфавита не знал. А сейчас уже хожу на курс уровня Intermediate.
ks.geraskina
31 марта 2020 | 23:49
Спасибо огромное преподавателям этой школы, за те знания которые мне дали в процессе обучения! Я со студенческих времен хотела переехать в Канаду и объективно понимала, что мне нужно подтянуть свой уровень владения английским языком. Здесь меня подготовили к IELTS за год. Я сдала экзамен на наивысший балл!
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