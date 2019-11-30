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У меня сын учится в этой школе иностранных языков. Изучает английский. Именно сюда ходим, поскольку по времени удобно расписание, оплата идет со скидкой, если платить сразу за несколько академических часов (от 20). Можно заниматься и в выходные. Именно здесь сыну дали неплохую словарную базу, которая позволяет говорить на английском и понимать его. Преподаватель тщательно проверяет, что усвоил ребенок, а что придется повторить.