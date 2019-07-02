Мы учим английскому языку! Мы гарантируем качество и современные технологии преподавания! Но даже самые изощренные методики бессильны без внимательного, неформального и заинтересованного отношения к своему делу и к своим клиентам. Педагог - это и профессия, и призвание. Именно таковы наши педагоги! Вы легко убедитесь в этом, если запишетесь к нам на курсы в одну из групп, соответствующую вашему уровню и вашим запросам. Преподавание осуществляется только высококвалифицированными вузовскими специалистами, известными в англоязычном сообществе Самары, имеющими международные сертификаты, кандидатские степени и владеющими новейшими методиками преподавания. Кроме того, периодически на большинстве программ работают профессиональные носители языка, проводя тематические семинары разнообразного профиля и английские клубы.

О нас

Status Lingua - это качественные и современные образовательные технологии, что подтверждается имиджем и репутацией нашей компании на рынке образовательных услуг. Обучение проводится по новейшим учебно-методическим комплексам (УМК) ведущих британских издательств и оснащено аудио, видео, DVD, мультимедиа материалами. Данные УМК соответствуют международным стандартам, разработанным Советом Европы для унификации различных шкал, используемых для определения уровня владения иностранным языком в различных образовательных контекстах. Занятия протекают динамично и интересно. Учебные группы, как правило, сплачиваются, коллеги по обучению становятся друзьями!