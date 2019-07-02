Мы предлагаем изучение иностранных языков, не отходя от рабочего места. Программа предусматривает проведение занятий на территории заказчика с выездом преподавателя; по желанию занятия также могут проводиться на базе школы «Трафальгар».



Мы предлагаем:

• английский, немецкий, французский, испанский языки;

• удобное расписание;

• индивидуальные и групповые занятия;

• занятия в соответствии с уровнем языковой подготовки и спецификой деятельности компании;

• бесплатное тестирование;

• сертификат по окончании каждого курса;

• подготовку к международным экзаменам, в том числе на международный бизнес сертификат BEC (BusinessEnglishCertificate);

• удобную форму оплаты (50%, 100% за курс, либо ежемесячно);