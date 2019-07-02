Трафальгар

Бесплатное тестирование

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

1200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

8 ₽/ак.час

Мы предлагаем изучение иностранных языков, не отходя от рабочего места. Программа предусматривает проведение занятий на территории заказчика с выездом преподавателя; по желанию занятия также могут проводиться на базе школы «Трафальгар».

Мы предлагаем: 

      • английский, немецкий, французский, испанский языки;
      • удобное расписание; 
      • индивидуальные и групповые занятия;
      • занятия в соответствии с уровнем языковой подготовки и спецификой деятельности компании; 
      • бесплатное тестирование;
      • сертификат по окончании каждого курса;
      • подготовку к международным экзаменам, в том числе на международный бизнес сертификат BEC (BusinessEnglishCertificate);
      • удобную форму оплаты (50%, 100% за курс, либо ежемесячно);
      • наличный и безналичный расчет.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный курс английского 1 ч. 1200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Самара, квартал Солнечный-6, метро Безымянка, ул.Георгия Димитрова, 131 не указано Записаться на урок

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