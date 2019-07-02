+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Мы предлагаем изучение иностранных языков, не отходя от рабочего места. Программа предусматривает проведение занятий на территории заказчика с выездом преподавателя; по желанию занятия также могут проводиться на базе школы «Трафальгар».
Мы предлагаем:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный курс английского
|1 ч.
|1200 за курс
|Адрес
|График работы
|Самара, квартал Солнечный-6, метро Безымянка, ул.Георгия Димитрова, 131
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!