Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
6048 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Лингвистический клуб «Я-Полиглот» работает с 2006 года.
Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|24 ч.
|6048 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Самара, undefined, метро Московская, ул. Дачная, 26
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Самара, квартал Солнечный-1, метро Российская, ул. 22 Партсъезда, 225
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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