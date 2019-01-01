Я-Полиглот

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

6048 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Лингвистический клуб «Я-Полиглот» работает с 2006 года.

Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 24 ч. 6048 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Самара, undefined, метро Московская, ул. Дачная, 26 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Самара, квартал Солнечный-1, метро Российская, ул. 22 Партсъезда, 225 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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