Лингвистический клуб «Я-Полиглот» работает с 2006 года.

Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI