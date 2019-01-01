A-Mega School

Дата основания

2018 г.

Минимальная стоимость

5000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

Нас выбирают те, кто хочет получить результат максимально быстро, без усилий и зубрёжки.
Почему, используя Callan method, можно быстро добиться высоких результатов ?

Причина №1: Интенсивность методики
Мы не теряем ни СЕКУНДЫ! Все проходит в быстром темпе, при постоянном вовлечении в учебный процесс ВСЕХ студентов.

Причина №2: Отсутствие домашних заданий
Все делается прямо в классе при активном участии всех студентов.

Причина №3: Постоянная смена преподавателей.
Это позволяет студентам научиться воспринимать на слух разную речь, не привязываясь к конкретному акценту и манере говорить

Причина №4: Вы начинаете говорить с первых секунд занятия.
Даже если придете к нам с нулевым уровнем знаний!

Причина № 5: Вы обучаетесь английскому прямым методом, так, как в детстве учили родной язык

Причина № 6: Английский – это легко!
Объяснения грамматики по нашему методу максимально просты и понятны

Причина № 7: Преодоление стеснительности и языкового барьера: Каждый говорит с ПЕРВЫХ секунд!

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 16 ч. 5000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, undefined, метро Площадь Восстания, 4-я Советская, д.7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!