Дата основания
2018 г.
Минимальная стоимость
5000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
300 ₽/ак.час
Нас выбирают те, кто хочет получить результат максимально быстро, без усилий и зубрёжки.
Почему, используя Callan method, можно быстро добиться высоких результатов ?
Причина №1: Интенсивность методики
Мы не теряем ни СЕКУНДЫ! Все проходит в быстром темпе, при постоянном вовлечении в учебный процесс ВСЕХ студентов.
Причина №2: Отсутствие домашних заданий
Все делается прямо в классе при активном участии всех студентов.
Причина №3: Постоянная смена преподавателей.
Это позволяет студентам научиться воспринимать на слух разную речь, не привязываясь к конкретному акценту и манере говорить
Причина №4: Вы начинаете говорить с первых секунд занятия.
Даже если придете к нам с нулевым уровнем знаний!
Причина № 5: Вы обучаетесь английскому прямым методом, так, как в детстве учили родной язык
Причина № 6: Английский – это легко!
Объяснения грамматики по нашему методу максимально просты и понятны
Причина № 7: Преодоление стеснительности и языкового барьера: Каждый говорит с ПЕРВЫХ секунд!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|16 ч.
|5000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, undefined, метро Площадь Восстания, 4-я Советская, д.7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!