Нас выбирают те, кто хочет получить результат максимально быстро, без усилий и зубрёжки.

Почему, используя Callan method, можно быстро добиться высоких результатов ?



Причина №1: Интенсивность методики

Мы не теряем ни СЕКУНДЫ! Все проходит в быстром темпе, при постоянном вовлечении в учебный процесс ВСЕХ студентов.



Причина №2: Отсутствие домашних заданий

Все делается прямо в классе при активном участии всех студентов.



Причина №3: Постоянная смена преподавателей.

Это позволяет студентам научиться воспринимать на слух разную речь, не привязываясь к конкретному акценту и манере говорить



Причина №4: Вы начинаете говорить с первых секунд занятия.

Даже если придете к нам с нулевым уровнем знаний!



Причина № 5: Вы обучаетесь английскому прямым методом, так, как в детстве учили родной язык



Причина № 6: Английский – это легко!

Объяснения грамматики по нашему методу максимально просты и понятны



Причина № 7: Преодоление стеснительности и языкового барьера: Каждый говорит с ПЕРВЫХ секунд!