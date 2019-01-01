Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
3990 ₽/курс
498 ₽/ак.час
English Isle - это эффективная методика “Комплексное Погружение”, широкий выбор программ обучения, минигруппы 6-7 человек. Все преподаватели English Isle – профессиональные филологи, выпускники филологического факультета СПбГУ по кафедре английской филологии. У нас учат не только говорить по-английски. Вы начнете думать по-английски!
16800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы специализируемся только на преподавании английского языка и делаем это профессионально! Не дадим вам скучать на уроках и гарантируем качественные знания на всю жизнь благодаря проработанным методикам проведения каждого занятия.
8890 ₽/курс
- ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
14000 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Если вы учите английский язык много лет, то так и не стали на нем говорить – не ищите виноватых. Пассивные знания, которые вы, начиная со школьной скамьи, складывали в свою голову, имеют мало общего с реальным английским, который используют в своей речи носители языка.
Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям
250 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Наши курсы специализируются на обученим взрослых и детей. Группы до 6 человек позволяют заниматься с максимальным комфортом и эффективностью.
3900 ₽/курс
- ₽/ак.час
English Forward - это сеть курсов английского языка в Санкт-Петербурге, основаны в 2002 году. В основе курсов лежит методика Английский как родной. В школе English Forward обучают английскому языку детей от 6ти лет. Методика адаптирована под детское обучение и преподносится в игровой форме, что не даёт ребёнку заскучать и пропустить важный материал. Программа углублённей чем в школе, что позволяет быть на шаг впереди сверстников.
8000 ₽/курс
- ₽/ак.час
К Вашим услугам — квалифицированные преподаватели, удобные помещения, оснащенные современной видео- и аудиотехникой, широкий выбор образовательных методик, различающихся по целям и срокам обучения, а также уровню начального владения языком. В образовательном центре Language Style мы предлагаем Вам изучать английский язык в наших филиалах в Санкт-Петербурге:
6300 ₽/курс
- ₽/ак.час
На карте города вы встретите множество школ изучения английского языка в Санкт-Петербурге. Возникает вопрос — как не запутаться в их многообразии? Конечно, лучшие школы английского языка обладают современными методиками, и на это обязательно стоит обратить внимание. Например, в A-Mega School используется уникальный Callan method. Надо сказать, что специалистов по методу Каллана, владеющих методикой изучения английского языка в 4-5 раз быстрее, не встретишь в других школах изучения английского языка в Спб.
5000 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Помогаем заговорить на английском с 2015 года. За это время мы обучили более 5,5 тысяч учеников. Каждый месяц мы получаем отзывы, в которых ученики делятся историями пройденных собеседований в иностранные компании, удивительных путешествий и переезда за границу. В наших уроках вы не услышите сложных терминов – мы просто и легко объясняем даже самые сложные правила. Даже если вам трудно давался английский, с нами вы убедитесь, что можете выучить язык. Обучение проходит онлайн в удобное время. Ежемесячно в школе обучаются более 200 учеников. Присоединяйтесь и достигайте результата!
9900 ₽/курс
567 ₽/ак.час
«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.
22500 ₽/курс
- ₽/ак.час
Интенсивные курсы в Best Teach — это полноценные курсы английского языка, продолжительность которых уменьшается только за счет интенсивности и длительности занятий.
Языковой центр TOPS – это современный и динамично развивающийся центр, предлагающий эффективное, всестороннее и разнообразное обучение иностранным языкам в Санкт- Петербурге и за рубежом!
4800 ₽/курс
- ₽/ак.час
TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.
4600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Рада приветствовать вас в школе английского языка Hogwarts! Если вы хотите подтянуть английский язык, научиться свободно общаться в путешествиях или подготовиться к экзаменам, то мы приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир английского языка.
5600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.
28500 ₽/курс
- ₽/ак.час
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
40600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Добро пожаловать в Anespa Studio! Мы будем рады видеть вас и ваших детей в одной из наших студий. Позвоните и запишитесь на бесплатное тестирование – и мы подберем для вашего ребенка или для вас оптимальный курс, соответствующий вашему запросу. Наши филиалы расположены в разных районах города, рядом с вашим домом.
10800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.
10900 ₽/курс
- ₽/ак.час
SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!
8000 ₽/курс
338 ₽/ак.час
Скандинавская Школа была открыта 18.08.2000г. Проект получил первичное финансирование благодаря гранту действующего на тот момент Совета Министров Северных стран, в чьи функции входили, в частности, поддержка, развитие и распространение северных языков и культуры.
7300 ₽/курс
- ₽/ак.час
Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы. В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.
3500 ₽/курс
- ₽/ак.час
Школа-клуб иностранных языков «ВИОЛА» - это уникальный коллектив единомышленников, и каждый из нас стремится эффективно обучить Вас и Ваших детей иностранным языкам с гарантией высокого и стойкого результата.
11200 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.
16900 ₽/курс
355 ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!
13600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Наш образовательный центр «ЛИНГВИСТИКУМ» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года. При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.
5400 ₽/курс
540 ₽/ак.час
Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
20000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.
9600 ₽/курс
- ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
Единственная школа английского в СПб использующая НЛП и коучинг
5450 ₽/курс
196 ₽/ак.час
Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.
15800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.
Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.
15900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Центр иностранных языков TRAFALGAR проводит обучение для детей и взрослых по английскому языку
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Альянс» предлагает индивидуальные и корпоративные курсы английского и других иностранных языков для всех возрастов и уровней языковой подготовки
14200 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
ЭГО Университет входит в группу компаний «ЭГО Транслейтинг» — одного из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. Мы проводим корпоративное обучение иностранным языкам на 100+ языках мира в более 50 отраслях и стремимся интегрировать процессы развития компетенций персонала в бизнес-процессы компаний
2500 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Если вы читаете этот текст, значит, движетесь в правильном направлении! Не знать сегодня английский непростительно. Официальный международный язык, на котором говорят ни много ни мало около 1 млрд человек, а родным он является для примерно 400 млн, что равно 6% населения всего земного шара.
Впечатляет, правда?!
Это всего лишь одна из множества причин, почему стоит задаться вопросом, куда пойти на курсы английского языка.
Как подобрать школу английского языка
Условно курсы английского языка можно разделить на следующие категории:
- для начинающих;
- для продвинутых;
- для путешествий;
- деловой английский;
- разговорный английский и пр.
Для начала стоит определиться: для чего изучение английского нужно именно вам?
- Избавиться от языкового барьера и трудностей перевода?
- Значительно увеличить словарный запас и поддерживать бытовые и профессиональные темы?
- Повысить общий уровень?
- Поставить правильное произношение?
- Не бояться публичных выступлений на международных конференциях и выставках?
- Смотреть фильмы без субтитров и читать книги в оригинале?
- Стать более свободным и самостоятельным в путешествиях по миру?
Удобный поиск на сайте поможет подобрать курсы обучения языку в Санкт-Петербурге как для взрослых, так и для детей.
Обращайте внимание при выборе на следующие вещи:
- аккредитация школы;
- продолжительность курса (заявленные 2 недели для достижения уровня Fluent должны вас насторожить);
- прохождение теста на определение уровня перед началом обучения;
- группы не должны быть большими: максимум 8-10 человек.
Сколько стоят курсы английского в Санкт-Петербурге
Это стереотип, что стоимость курсов английского языка всегда высокая: множество аккредитованных, высококлассных школ с мощным преподавательским составом предлагают обучение от 150 руб. за академический час. Достаточно невысокая цена для того, чтобы значительно улучшить качество жизни.
Выбираем недорогие курсы английского
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