Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.

Этот насыщенный курс позволит уже через 2-3 месяца достичь ощутимых успехов. В зависимости от Ваших пожеланий, интенсивный курс предусматривает 9, 12, 15 и более часов в неделю.

Занятия проходят в группах от 4 до 10 человек в утреннее, дневное и вечернее время.

По окончании обучения студентам выдаётся сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком в соответствии с Общеевропейской системой оценки знания иностранного языка.