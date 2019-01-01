ALM

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

28500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают  возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.

Этот насыщенный курс позволит уже через 2-3 месяца достичь ощутимых успехов. В зависимости от Ваших пожеланий, интенсивный курс предусматривает 9, 12, 15 и более часов в неделю.

Занятия проходят в группах от 4 до 10 человек в утреннее, дневное и вечернее время.

По окончании обучения студентам выдаётся сертификат, подтверждающий  уровень владения английским языком в соответствии с Общеевропейской системой оценки знания иностранного языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 144 ч. 28500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Чернышевская, Фурштатская 30 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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