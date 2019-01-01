Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
28500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.
Этот насыщенный курс позволит уже через 2-3 месяца достичь ощутимых успехов. В зависимости от Ваших пожеланий, интенсивный курс предусматривает 9, 12, 15 и более часов в неделю.
Занятия проходят в группах от 4 до 10 человек в утреннее, дневное и вечернее время.
По окончании обучения студентам выдаётся сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком в соответствии с Общеевропейской системой оценки знания иностранного языка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|144 ч.
|28500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Чернышевская, Фурштатская 30
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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