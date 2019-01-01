Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
14200 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
950 ₽/ак.час
Корпоративное обучение английскому языку сегодня пользуется популярностью у многих компаний. Как показала практика, организованно обучать сотрудников английскому языку очень эффективно и, как ни странно, экономически выгодно. Преимущество корпоративного обучения состоит в том, что вы изучаете именно то, что вам нужно, в удобное для вас время и в офисе вашей компании.
К Вам в офис может приезжать для проведения занятий профессиональный преподаватель – носитель языка. Преподаватели, которые проводят курсы бизнес-английского или юридического английского имеют дополнительное образование в сфере бизнеса и юриспруденции, вследствие чего занятия с ними будут интересны и с профессиональной точки зрения. По предварительной договоренности, преподаватель может включать в занятия необходимую Вам профессиональную лексику, чтобы быстрее подготовить Вас к определенным встречам, конференциям и т.д.
Преимущества наших корпоративных курсов
- Нашим основным преимуществом является то, что мы предоставляем узкую специализацию по запросу клиента, что позволяет многократно увеличить качество и эффективность корпоративного обучения.
- При корпоративном обучении мы разрабатываем специализированные программы включающие специфику работы предприятия.
- Мы заключаем договора не только на корпоративное обучение, но и на обучение групп сотрудников, которые сами оплачивают курс обучения.
- У нас вы всегда можете бесплатно определить свой уровень знания языка, что помогает точнее формировать группы обучения и определить, сколько времени вам необходимо для достижения необходимого результата.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|14200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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