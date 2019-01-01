Добро пожаловать в Anespa Studio! Мы будем рады видеть вас и ваших детей в одной из наших студий. Позвоните и запишитесь на бесплатное тестирование – и мы подберем для вашего ребенка или для вас оптимальный курс, соответствующий вашему запросу. Наши филиалы расположены в разных районах города, рядом с вашим домом.

Процесс обучения строится с учетом возрастных особенностей, а также уровня знаний.

Основная форма обучения – малокомплектные группы (до 8 человек). Ведущими методистами студии разработаны специальные программы для всех возрастных категорий.

Изучать иностранные языки для детей давно стало необходимостью. В современной школе ребёнок довольно рано сталкивается с английским или другим иностранным языком. Школьная программа не идеальна, а в классе из 20-30 человек сложно говорить об индивидуальном подходе к каждому ребёнку. В связи с этим, у школьника могут возникнуть проблемы, которые могут перерасти в нежелание когда-либо изучать языки.

В доброжелательной, располагающей к учебе атмосфере преподаватели Anespa Studio максимально четко и просто объясняют материал и мотивируют к обучению. В рамках наших занятий активно используются видео и аудио материалы, флэшкарты, увлекательные игры, тесты и викторины, с помощью которых обучение проходит не только познавательно, но и интересно.Изучение иностранного языка — это возможность для Вашего ребенка расширить кругозор, стать более уверенным, развить память и интеллект, и самое главное — открыть новые перспективы в жизни.