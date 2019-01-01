Ассоциация языковых школ

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

22500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.

Ассоциация языковых школ является подразделением Академии дополнительного профессионального образования (АДПО), давно и успешно работающей на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга. Компания была создана на основе старейшего государственного ведомственного учебного заведения (ГосПлан СССР, ЦСУ РСФСР), основанного в 1949 году. АДПО сегодня — это автономная некоммерческая организация, имеющая государственную лицензию на предоставление образовательных услуг.

Общий курс английского языка неизменно популярен у слушателей, имеющих самые разные цели для изучения иностранного языка.

Курс английского включает 5 уровней подготовки: от начального, базового, до продвинутого. Каждый уровень соответствует системе Общеевропейских стандартов языковой компетенции — Common European Framework of Reference for Languages.

Начать изучение английского можно с любым уровнем подготовки: предварительное тестирование позволяет определить уровень полученных ранее языковых навыков и знаний, выбрать нужные уровень и программу обучения.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 90 ч. 22500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Северный, метро Гражданский проспект, пр. Культуры, 31-1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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