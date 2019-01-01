«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.

Ассоциация языковых школ является подразделением Академии дополнительного профессионального образования (АДПО), давно и успешно работающей на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга. Компания была создана на основе старейшего государственного ведомственного учебного заведения (ГосПлан СССР, ЦСУ РСФСР), основанного в 1949 году. АДПО сегодня — это автономная некоммерческая организация, имеющая государственную лицензию на предоставление образовательных услуг.