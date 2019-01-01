Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
22500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.
Ассоциация языковых школ является подразделением Академии дополнительного профессионального образования (АДПО), давно и успешно работающей на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга. Компания была создана на основе старейшего государственного ведомственного учебного заведения (ГосПлан СССР, ЦСУ РСФСР), основанного в 1949 году. АДПО сегодня — это автономная некоммерческая организация, имеющая государственную лицензию на предоставление образовательных услуг.
Общий курс английского языка неизменно популярен у слушателей, имеющих самые разные цели для изучения иностранного языка.
Курс английского включает 5 уровней подготовки: от начального, базового, до продвинутого. Каждый уровень соответствует системе Общеевропейских стандартов языковой компетенции — Common European Framework of Reference for Languages.
Начать изучение английского можно с любым уровнем подготовки: предварительное тестирование позволяет определить уровень полученных ранее языковых навыков и знаний, выбрать нужные уровень и программу обучения.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|90 ч.
|22500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Северный, метро Гражданский проспект, пр. Культуры, 31-1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!