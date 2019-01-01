Интенсивные курсы в Best Teach — это полноценные курсы английского языка, продолжительность которых уменьшается только за счет интенсивности и длительности занятий.

Интенсивные программы дают возможность пройти один уровень в несколько раз быстрее, чем при занятиях в обычном режиме. Здесь достигается эффект максимального погружения в языковую среду: материал еще не успевает забыться, как снова отрабатывается и закрепляется на следующем занятии.

Во время обучения слушатели проходят регулярное промежуточное тестирование, что дает возможность оперативно отслеживать усвоенный во время обучения материал. По окончании каждого уровня студенту выдается сертификат, удостоверяющий полученные знания и степень владения языком.