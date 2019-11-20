Дата основания
2014 г.
Минимальная стоимость
14000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
350 ₽/ак.час
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться.
Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику. Большинство успешных компаний стремятся создать максимально комфортные условия работы для своих сотрудников, и заинтересованы в их профессиональном и всестороннем развитии. Именно такие организации часто выбирают корпоративный английский в Спб.
Эта услуга позволяет дать базовые или специальные знания сотрудникам, которые в будущем пригодятся для профессиональной деятельности. Особенно перспективным такое обучение станет для международных организаций или для предприятий, которые планируют выход на мировой рынок.
Выбирая корпоративное изучение английского языка, владельцы компаний способствуют повышению образовательного уровня каждого сотрудника.
Преимущества корпоративного обучения
В Санкт-Петербурге представлено множество курсов и репетиторов, которые обещают быстрое обучение иностранному языку. Но корпоративное обучение английскому языку доступно далеко не везде.
Ведь такая услуга предполагает работу не просто в группе, а с людьми, которые объединены определенной профессией и используют в работе специфическую лексику.
На курсах «CHICAGA» корпоративное обучение английскому языку проходит с индивидуальным подбором расписания занятий.
При этом владельцы организаций получают ряд существенных преимуществ:
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Повышение образовательного уровня каждого сотрудника,
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Укрепление их любви и преданности работе,
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Формирования навыков и умений ведения деловой переписки и переговоров на английском,/p>
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Возможность легко вести переговоры с иностранными поставщиками, партнерами, потребителями, без затрат на переводчика.
Изучая корпоративный английский язык, специалисты овладевают знаниями грамматики, лексики, аудирования и навыками коммуникации. Кроме того, у выпускников школы «Чикага» наблюдаются и изменения личностного характера, а именно:
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Исчезает скованность и неуверенность,
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Появляется умение выступать перед аудиторией,
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Развивается логическое, абстрактное, аналитическое мышление,
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Улучшается память,
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Развиваются навыки составлять индивидуальные проекты, и защищать их.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|40 ч.
|14000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Гражданка, метро Академическая, Гражданский проспект, д.41 лит. А офис 409 (ТРК Академический)
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Antony
20 ноября 2019 | 15:40
Долго решался пойти на курсы английского, рад, что преодолел себя) Уже не стесняюсь говорить на нем
VadimZimin
27 декабря 2019 | 17:55
Моего школьного английского мне уже не хватало, пришлось обратиться за помощью в школу "Чикага". Очень рад результату: уже через несколько месяцев я смог изъясняться с носителями языка.
Valentin_Pavlov
30 декабря 2019 | 12:49
В языковом центре "Чикаго" я проучилась 4 месяца. Очень сложно шел процесс обучения, на мой взгляд, недостаточно проработана методика обучения для людей с разным уровнем знаний.
chicaga
17 июня 2020 | 12:47
Отличная школа! Сначала занимался очно, но после карантина перевели на онлайн-обучение. Я переживал за качество обучения, но школа отлично справилась, из дома получается заниматься очень продуктивно.
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