На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться.

Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику. Большинство успешных компаний стремятся создать максимально комфортные условия работы для своих сотрудников, и заинтересованы в их профессиональном и всестороннем развитии. Именно такие организации часто выбирают корпоративный английский в Спб.

Эта услуга позволяет дать базовые или специальные знания сотрудникам, которые в будущем пригодятся для профессиональной деятельности. Особенно перспективным такое обучение станет для международных организаций или для предприятий, которые планируют выход на мировой рынок.

Выбирая корпоративное изучение английского языка, владельцы компаний способствуют повышению образовательного уровня каждого сотрудника.

Преимущества корпоративного обучения

В Санкт-Петербурге представлено множество курсов и репетиторов, которые обещают быстрое обучение иностранному языку. Но корпоративное обучение английскому языку доступно далеко не везде.

Ведь такая услуга предполагает работу не просто в группе, а с людьми, которые объединены определенной профессией и используют в работе специфическую лексику.

На курсах «CHICAGA» корпоративное обучение английскому языку проходит с индивидуальным подбором расписания занятий.

При этом владельцы организаций получают ряд существенных преимуществ:

Повышение образовательного уровня каждого сотрудника,

Укрепление их любви и преданности работе,

Формирования навыков и умений ведения деловой переписки и переговоров на английском,/p>

Возможность легко вести переговоры с иностранными поставщиками, партнерами, потребителями, без затрат на переводчика.

Изучая корпоративный английский язык, специалисты овладевают знаниями грамматики, лексики, аудирования и навыками коммуникации. Кроме того, у выпускников школы «Чикага» наблюдаются и изменения личностного характера, а именно: