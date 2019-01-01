Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку с Cool School – гарантия успеха

Все студенты, проходящие подготовку к международным экзаменам по английскому языку в Cool School, достигли желаемого результата. И вот почему:

Вы гарантированно получаете все необходимое для сдачи экзамена – вне зависимости от формы обучения и количества человек в группе мы доносим необходимый материал до каждого студента. То, что вы не будете отставать или скучать, ожидая других, гарантирует предварительное тестирование. Все люди в вашей группе знают язык также как и вы.

Вам гарантирована успешная сдача – во время подготовки к экзаменам мы подробно прорабатываем каждый экзаменационный блок. После освоения одной из частей программы мы проводим тестирование, чтобы понять какие элементы требуют повторения и более углубленного изучения. Таким образом, пробелы в ваших знаниях отсутствуют.

Вы получаете удовольствие от занятий – подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Cool School совершенно не похожа на мытарства университетских студентов в преддверии сессии. Все наши занятия проходят в комфортной и дружеской обстановке. Коллектив молодых педагогов стремится не только научить вас языку, но и хочет, чтобы вы полюбили его.

Вы значительно повышаете свой уровень владения языком – с нами вы углубляете и расширяете свой уровень владения английским языком.

Наша главная цель – это не натаскать вас на решение экзаменационных блоков. Мы даем необходимые знания и учим их применять. Это позволит вам уверенно говорить на английском языке и быть способным справиться с любыми задачами. Вы без труда дадите развернутые вопросы на экзамене и будете свободно общаться с экзаменаторами.