Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
15900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.
Подготовка к международным экзаменам по английскому языку с Cool School – гарантия успеха
Все студенты, проходящие подготовку к международным экзаменам по английскому языку в Cool School, достигли желаемого результата. И вот почему:
- Вы гарантированно получаете все необходимое для сдачи экзамена – вне зависимости от формы обучения и количества человек в группе мы доносим необходимый материал до каждого студента. То, что вы не будете отставать или скучать, ожидая других, гарантирует предварительное тестирование. Все люди в вашей группе знают язык также как и вы.
- Вам гарантирована успешная сдача – во время подготовки к экзаменам мы подробно прорабатываем каждый экзаменационный блок. После освоения одной из частей программы мы проводим тестирование, чтобы понять какие элементы требуют повторения и более углубленного изучения. Таким образом, пробелы в ваших знаниях отсутствуют.
- Вы получаете удовольствие от занятий – подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Cool School совершенно не похожа на мытарства университетских студентов в преддверии сессии. Все наши занятия проходят в комфортной и дружеской обстановке. Коллектив молодых педагогов стремится не только научить вас языку, но и хочет, чтобы вы полюбили его.
- Вы значительно повышаете свой уровень владения языком – с нами вы углубляете и расширяете свой уровень владения английским языком.
Наша главная цель – это не натаскать вас на решение экзаменационных блоков. Мы даем необходимые знания и учим их применять. Это позволит вам уверенно говорить на английском языке и быть способным справиться с любыми задачами. Вы без труда дадите развернутые вопросы на экзамене и будете свободно общаться с экзаменаторами.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|24 ч.
|15900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Площадь Восстания, Лиговский пр. 43/45
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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