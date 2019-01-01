Do Your Best

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

5450 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

196 ₽/ак.час

Новая эффективная методика с применением лучшего из НЛП и коучинга.

- Мини-группы 4-6 человек
- Разговорный английский
- 3 раза в неделю по 90 минут
- Кофе брейки

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 5450 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Достоевская, Владимирский пр.17к.1 оф.304 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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