Дата основания
2014 г.
Минимальная стоимость
5450 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
196 ₽/ак.час
Новая эффективная методика с применением лучшего из НЛП и коучинга.
- Мини-группы 4-6 человек
- Разговорный английский
- 3 раза в неделю по 90 минут
- Кофе брейки
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|24 ч.
|5450 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Достоевская, Владимирский пр.17к.1 оф.304
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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