English Forward

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

English Forward - это сеть курсов английского языка в Санкт-Петербурге, основаны в 2002 году. В основе курсов лежит методика Английский как родной. В школе English Forward обучают английскому языку детей от 6ти лет. Методика адаптирована под детское обучение и преподносится в игровой форме, что не даёт ребёнку заскучать и пропустить важный материал. Программа углублённей чем в школе, что позволяет быть на шаг впереди сверстников.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 20 ч. 8000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Посадский, метро Горьковская, Каменноостровский пр-т, д. 15, офис 111 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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