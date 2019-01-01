Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
8000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
English Forward - это сеть курсов английского языка в Санкт-Петербурге, основаны в 2002 году. В основе курсов лежит методика Английский как родной. В школе English Forward обучают английскому языку детей от 6ти лет. Методика адаптирована под детское обучение и преподносится в игровой форме, что не даёт ребёнку заскучать и пропустить важный материал. Программа углублённей чем в школе, что позволяет быть на шаг впереди сверстников.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|20 ч.
|8000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Посадский, метро Горьковская, Каменноостровский пр-т, д. 15, офис 111
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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