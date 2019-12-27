Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
16800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Знание иностранного языка – одно из самых главных условий при приеме на должность. Не получив соответствующих знаний в школе или университете, самостоятельно изучить язык будет не так просто. Именно потому подавляющее большинство владельцев фирм практикуют корпоративное обучение английскому языку.
Что такое корпоративное обучение?
Мы предлагаем необычный подход к подаче знаний языка, который дает максимальный эффект. Корпоративное обучение заключается в совместных занятиях со всеми сотрудниками офиса одновременно – своеобразный урок.
Сотрудникам Вашей компании необходим хороший уровень английского? Специалисты English Isle помогут Вам организовать учебный процесс, независимо от размеров Вашей компании. Мы выедем к Вам в офис и проведем тестирование, а затем разобьем Ваших сотрудников на группы. В зависимости от Ваших предпочтений, это могут быть стандартные группы (9-10 человек), мини-группы (6-8 человек) или супермини-группы (2-5 чел).
Для многих фирм курсы корпоративного обучения английскому языку расписываются в индивидуальном порядке. А чтобы уроки проходили легко и с пользой для всех учащихся, предварительно обязательно проводится специальный тест, помогающий определить уровень знаний каждого сотрудника.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный курс английского
|24 ч.
|16800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Кронверкское, метро Петроградская, Кронверкская ул., д. 29
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Leonid
27 декабря 2019 | 18:15
Хочу поблагодарить преподавателей English Isle ! Такого внимания и тщательного преподавания самых азов я не получала ни в одной языковой школе! И в результате я наконец заговорила!! Спасибо!
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