English Isle

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

16800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Знание иностранного языка – одно из самых главных условий при приеме на должность. Не получив соответствующих знаний в школе или университете, самостоятельно изучить язык будет не так просто. Именно потому подавляющее большинство владельцев фирм практикуют корпоративное обучение английскому языку.

Что такое корпоративное обучение?

Мы предлагаем необычный подход к подаче знаний языка, который дает максимальный эффект. Корпоративное обучение заключается в совместных занятиях со всеми сотрудниками офиса одновременно – своеобразный урок.

Сотрудникам Вашей компании необходим хороший уровень английского? Специалисты English Isle помогут Вам организовать учебный процесс, независимо от размеров Вашей компании. Мы выедем к Вам в офис и проведем тестирование, а затем разобьем Ваших сотрудников на группы. В зависимости от Ваших предпочтений, это могут быть стандартные группы (9-10 человек), мини-группы (6-8 человек) или супермини-группы (2-5 чел).

Для многих фирм курсы корпоративного обучения английскому языку расписываются в индивидуальном порядке. А чтобы уроки проходили легко и с пользой для всех учащихся, предварительно обязательно проводится специальный тест, помогающий определить уровень знаний каждого сотрудника.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный курс английского 24 ч. 16800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Кронверкское, метро Петроградская, Кронверкская ул., д. 29 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Leonid
27 декабря 2019 | 18:15
Хочу поблагодарить преподавателей English Isle ! Такого внимания и тщательного преподавания самых азов я не получала ни в одной языковой школе! И в результате я наконец заговорила!! Спасибо!

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