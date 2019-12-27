Знание иностранного языка – одно из самых главных условий при приеме на должность. Не получив соответствующих знаний в школе или университете, самостоятельно изучить язык будет не так просто. Именно потому подавляющее большинство владельцев фирм практикуют корпоративное обучение английскому языку.

Что такое корпоративное обучение?

Мы предлагаем необычный подход к подаче знаний языка, который дает максимальный эффект. Корпоративное обучение заключается в совместных занятиях со всеми сотрудниками офиса одновременно – своеобразный урок.

Сотрудникам Вашей компании необходим хороший уровень английского? Специалисты English Isle помогут Вам организовать учебный процесс, независимо от размеров Вашей компании. Мы выедем к Вам в офис и проведем тестирование, а затем разобьем Ваших сотрудников на группы. В зависимости от Ваших предпочтений, это могут быть стандартные группы (9-10 человек), мини-группы (6-8 человек) или супермини-группы (2-5 чел).

Для многих фирм курсы корпоративного обучения английскому языку расписываются в индивидуальном порядке. А чтобы уроки проходили легко и с пользой для всех учащихся, предварительно обязательно проводится специальный тест, помогающий определить уровень знаний каждого сотрудника.