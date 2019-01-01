На данный курс мы берем только слушателей со знанием общего разговорного английского не ниже Intermediate (B1). Так как в ходе курса по подготовке к сдаче международных экзаменов мы:

натаскиваем вас на формат экзамена;

проходим и отрабатываем все хитрости и уловки в экзамене;

разбираем двоякие моменты экзамена;

увеличиваем словарный запас в разы;

тренируем восприятие на слух на определенные темы (задействованные в экзамене);

отрабатываем устную речь в виде монологических высказываний своего мнения, записываем вас на диктофон для отработки;

делаем огромное множество тренировочных тестов.



Данный курс нацелен на проработку экзамена, а для этого уже требуется достаточный уровень английского языка.

Если у вас уровень ниже, то приглашаем вас на наш общий разговорный курс, где мы быстренько поднимем ваш уровень английского до нужного.



Сколько человек в группе и какое расписание?

В группах 4-6 человек. Интенсивность занятий 2 раза в неделю по 3 акад часа.

Подробности уточняйте у администратора.

Возможны занятия индивидуально, в паре и втроем.



Какие книги мы используем?

В нашем центре всегда обновляются книги, как только выходит новое издание, оно появляется у нас! Тем самым, готовим вас к сдаче TOEFL или IELTS с учетом последних изменений. Помимо пособий мы используем огромное количество игр, карточек, постеров, новостей, лекций, видео, аудио, обучающих программ и демонстрационных элементов.

Наша задача сделать обучение увлекательным, разнообразным и результативным, для этого мы используем целый арсенал материалов!



Что входит в обучение по подготовке к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS?

Все начинается со знакомства! Даже если вы четко знаете ваш уровень и уверены в том, какой экзамен вам необходимо сдавать, мы хотим с вами побеседовать. В ходе беседы мы выясняем:

Уровень владения английским языком;

Есть ли пробелы в грамматике, в лексическом материале;

Каналы восприятия информации и предыдущий опыт;

Пожелания по обучению, сроки и цели;



Далее мы даем вам рекомендации и приглашаем вас на пробное занятие, вы познакомитесь с преподавателем, участниками группы и после принимаете окончательное решение.



Мы начинаем обучение с составления индивидуального плана, где мы учитываем всю полученную информацию от вас, чтобы составить программу эффективного обучения именно под вас.



Кто преподаватели?

Опыт работы в успешной подготовке к сдаче международных экзаменов – первый критерий, которому отвечают наши преподаватели.

Безусловно, они с высшем филологическим образованием, с прекрасным английским.