Family English

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

16900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

355 ₽/ак.час

На данный курс мы берем только слушателей со знанием общего разговорного английского не ниже Intermediate (B1). Так как в ходе курса по подготовке к сдаче международных экзаменов мы:

  • натаскиваем вас на формат экзамена;
  • проходим и отрабатываем все хитрости и уловки в экзамене;
  • разбираем двоякие моменты экзамена;
  • увеличиваем словарный запас в разы;
  • тренируем восприятие на слух на определенные темы (задействованные в экзамене);
  • отрабатываем устную речь в виде монологических высказываний своего мнения, записываем вас на диктофон для отработки;
  • делаем огромное множество тренировочных тестов.


Данный курс нацелен на проработку экзамена, а для этого уже требуется достаточный уровень английского языка.
Если у вас уровень ниже, то приглашаем вас на наш общий разговорный курс, где мы быстренько поднимем ваш уровень английского до нужного.

Сколько человек в группе и какое расписание?
В группах 4-6 человек. Интенсивность занятий 2 раза в неделю по 3 акад часа. 
Подробности уточняйте у администратора.
Возможны занятия индивидуально, в паре и втроем.

Какие книги мы используем?
В нашем центре всегда обновляются книги, как только выходит новое издание, оно появляется у нас! Тем самым, готовим вас к сдаче TOEFL или IELTS с учетом последних изменений. Помимо пособий мы используем огромное количество игр, карточек, постеров, новостей, лекций, видео, аудио, обучающих программ и демонстрационных элементов. 
Наша задача сделать обучение увлекательным, разнообразным и результативным, для этого мы используем целый арсенал материалов! 

Что входит в обучение по подготовке к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS?
Все начинается со знакомства!  Даже если вы четко знаете ваш уровень и уверены в том, какой экзамен вам необходимо сдавать, мы хотим с вами побеседовать. В ходе беседы мы выясняем:

  • Уровень владения английским языком;
  • Есть ли пробелы в грамматике, в лексическом материале;
  • Каналы восприятия информации и предыдущий опыт;
  • Пожелания по обучению, сроки и цели;


Далее мы даем вам рекомендации и приглашаем вас на пробное занятие, вы познакомитесь с преподавателем, участниками группы и после принимаете окончательное решение.

Мы начинаем обучение с составления индивидуального плана, где мы учитываем всю полученную информацию от вас, чтобы составить программу эффективного обучения именно под вас. 

Кто преподаватели?
Опыт работы в успешной подготовке к сдаче международных экзаменов – первый критерий, которому отвечают наши преподаватели. 
Безусловно, они с высшем филологическим образованием, с прекрасным английским. 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 48 ч. 16900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, метро Чкаловская, ул.Корпусная, 9 Записаться на урок

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