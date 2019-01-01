Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
16900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
355 ₽/ак.час
На данный курс мы берем только слушателей со знанием общего разговорного английского не ниже Intermediate (B1). Так как в ходе курса по подготовке к сдаче международных экзаменов мы:
- натаскиваем вас на формат экзамена;
- проходим и отрабатываем все хитрости и уловки в экзамене;
- разбираем двоякие моменты экзамена;
- увеличиваем словарный запас в разы;
- тренируем восприятие на слух на определенные темы (задействованные в экзамене);
- отрабатываем устную речь в виде монологических высказываний своего мнения, записываем вас на диктофон для отработки;
- делаем огромное множество тренировочных тестов.
Данный курс нацелен на проработку экзамена, а для этого уже требуется достаточный уровень английского языка.
Если у вас уровень ниже, то приглашаем вас на наш общий разговорный курс, где мы быстренько поднимем ваш уровень английского до нужного.
Сколько человек в группе и какое расписание?
В группах 4-6 человек. Интенсивность занятий 2 раза в неделю по 3 акад часа.
Подробности уточняйте у администратора.
Возможны занятия индивидуально, в паре и втроем.
Какие книги мы используем?
В нашем центре всегда обновляются книги, как только выходит новое издание, оно появляется у нас! Тем самым, готовим вас к сдаче TOEFL или IELTS с учетом последних изменений. Помимо пособий мы используем огромное количество игр, карточек, постеров, новостей, лекций, видео, аудио, обучающих программ и демонстрационных элементов.
Наша задача сделать обучение увлекательным, разнообразным и результативным, для этого мы используем целый арсенал материалов!
Что входит в обучение по подготовке к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS?
Все начинается со знакомства! Даже если вы четко знаете ваш уровень и уверены в том, какой экзамен вам необходимо сдавать, мы хотим с вами побеседовать. В ходе беседы мы выясняем:
- Уровень владения английским языком;
- Есть ли пробелы в грамматике, в лексическом материале;
- Каналы восприятия информации и предыдущий опыт;
- Пожелания по обучению, сроки и цели;
Далее мы даем вам рекомендации и приглашаем вас на пробное занятие, вы познакомитесь с преподавателем, участниками группы и после принимаете окончательное решение.
Мы начинаем обучение с составления индивидуального плана, где мы учитываем всю полученную информацию от вас, чтобы составить программу эффективного обучения именно под вас.
Кто преподаватели?
Опыт работы в успешной подготовке к сдаче международных экзаменов – первый критерий, которому отвечают наши преподаватели.
Безусловно, они с высшем филологическим образованием, с прекрасным английским.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|48 ч.
|16900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, метро Чкаловская, ул.Корпусная, 9
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!