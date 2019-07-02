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Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям. Мы предлагаем следующие направления:
Группы формируются согласно знанию английского языка по общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|250 за курс
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, метро Площадь Ленина, Пискаревский пр., 25, 4 этаж, оф. 34
|не указано
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