Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям. Мы предлагаем следующие направления:

общий разговорный курс английского языка для детей и взрослых (2 раза в неделю)

грамматический курс английского языка для взрослых (2 раза в неделю)

подготовка к сдаче международных экзаменов, а также ЕГЭ и ГИА (2 и более раз в неделю)

интенсивный курс изучения английского для детей и взрослых (4 раза в неделю)

курс английского языка для путешественников для взрослых (2 раза в неделю)

разговорный клуб с носителем английского языка (1 раз в неделю)

киноклуб (1 раз в месяц)

Группы формируются согласно знанию английского языка по общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR.