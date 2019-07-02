Fluency

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

250 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям. Мы предлагаем следующие направления:

  • общий разговорный курс английского языка для детей и взрослых (2 раза в неделю)
  • грамматический курс английского языка для взрослых (2 раза в неделю)
  • подготовка к сдаче международных экзаменов, а также ЕГЭ и ГИА (2 и более раз в неделю)
  • интенсивный курс изучения английского для детей и взрослых (4 раза в неделю)
  • курс английского языка для путешественников для взрослых (2 раза в неделю)
  • разговорный клуб с носителем английского языка (1 раз в неделю)
  • киноклуб (1 раз в месяц)

Группы формируются согласно знанию английского языка по общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 1 ч. 250 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, метро Площадь Ленина, Пискаревский пр., 25, 4 этаж, оф. 34 не указано Записаться на урок

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