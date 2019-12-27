Frog School

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

3990 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

498 ₽/ак.час

Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.

Frog School — это высокий уровень образовательных услуг.

Frog School — это команда профессионалов.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского для начинающих 8 ч. 3990 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Невский проспект, дом 32, оф.92 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Leonid_Danilov
27 декабря 2019 | 18:19
Рекомендую школу языков Frog School тем, кому нужен быстрый и качественный результат. Грамотно спланированные занятия, всегда захватывающая форма преподавания.

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