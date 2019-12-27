Дата основания
2016 г.
Минимальная стоимость
3990 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
498 ₽/ак.час
Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
Frog School — это высокий уровень образовательных услуг.
Frog School — это команда профессионалов.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского для начинающих
|8 ч.
|3990 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Невский проспект, дом 32, оф.92
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Leonid_Danilov
27 декабря 2019 | 18:19
Рекомендую школу языков Frog School тем, кому нужен быстрый и качественный результат. Грамотно спланированные занятия, всегда захватывающая форма преподавания.
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!