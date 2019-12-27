Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.