Сейчас практически каждая компания сотрудничает с иностранцами или оказывает им услуги. Бизнес не мыслим без владения английским языком. Однако уровень знаний персонала не всегда соответствует желаемому. Наша школа предлагает корпоративное обучение английскому языку в СПб.

С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.

Кроме курсов общего английского языка, ILA предлагает другие форматы занятий, например Speaking Club, Fitness Writing, Business English, а также интенсивные курсы по немецкому, китайскому и другим языкам.

Также можно организовать обучение руководящего состава: подготовку к презентациям и переговорам.