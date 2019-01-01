Дата основания
1997 г.
Минимальная стоимость
40600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
350 ₽/ак.час
Сейчас практически каждая компания сотрудничает с иностранцами или оказывает им услуги. Бизнес не мыслим без владения английским языком. Однако уровень знаний персонала не всегда соответствует желаемому. Наша школа предлагает корпоративное обучение английскому языку в СПб.
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
Кроме курсов общего английского языка, ILA предлагает другие форматы занятий, например Speaking Club, Fitness Writing, Business English, а также интенсивные курсы по немецкому, китайскому и другим языкам.
Также можно организовать обучение руководящего состава: подготовку к презентациям и переговорам.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|116 ч.
|40600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Наб. канала Грибоедова, 5, офис 201
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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