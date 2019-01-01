ILA

Дата основания

1997 г.

Минимальная стоимость

40600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Сейчас практически каждая компания сотрудничает с иностранцами или оказывает им услуги. Бизнес не мыслим без владения английским языком. Однако уровень знаний персонала не всегда соответствует желаемому. Наша школа предлагает корпоративное обучение английскому языку в СПб.

С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.

Кроме курсов общего английского языка, ILA предлагает другие форматы занятий, например Speaking Club, Fitness Writing, Business English, а также интенсивные курсы по немецкому, китайскому и другим языкам.

Также можно организовать обучение руководящего состава: подготовку к презентациям и переговорам.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 116 ч. 40600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Наб. канала Грибоедова, 5, офис 201 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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