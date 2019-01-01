Инфинитив

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

10800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

975 ₽/ак.час

Мы предоставляем широкий выбор программ, созданных специально для того, чтобы решать важные вопросы именно в вашей сфере.

Английский, немецкий, итальянский, французский – вот только несколько языков, которым наши опытные преподаватели готовы вас обучать.

Мы обучаем английскому с 2008 года.

Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 10800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ № 21, метро Гражданский проспект, проспект Просвещения, 99 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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