О нас

Живой, жизнерадостный коллектив языкового клуба «Language Room» объединен общей идеей: увлечение работой превращает ее в любовь к своему делу, интересную часть жизни. Преподаватели клуба радуются успехам слушателей, обмениваются опытом, помогают начинающим.

Девиз клуба «Никто не уйдет без знаний» подразумевает высокое качество обучения. Основные методики построены на групповом обучении, при этом мы стремимся найти личный подход к слушателям, развиваем формы индивидуальной учебы.

Изучение языков направлено на «общий» иностранный язык, речевую практику. В дальнейшем, при целенаправленной работе возможно углубленное обучение «языку специальности», носящее прикладной, профессиональный характер.

Обучая специфической терминологии, принятой для деловой переписки, экономической, юридической, дипломатической, коммерческой сферы, наши преподаватели учитывают специфику корпоративных групп, их профессиональные интересы.

Языковый клуб «Language Room» не проходит мимо мультимедийных способов преподавания, используя ресурсы Интернета, прямые передачи на изучаемом языке, медийные программы, видеозаписи, аудиотексты.

Дошкольникам предназначены языковые игры, формирующие произносительные, лексические навыки. Для тренировки употребления языка на предкоммуникативном, подготовительном этапе используются песни, участие в развлечениях, использующих язык обучения.

Особенное внимание уделяется работе со школьниками. Восприимчивость детей к языкам, изучению всего нового мало используется методиками школ Санкт-Петербурга. Изучение иностранного языка с первого класса (продолжение раннего образования) благотворно отражается на всех способностях ребенка, повышает интеллект, трудолюбие.

Индивидуальный подход улучшает произношение, углубляет знания лексики. Очень полезно детям знакомство с историей, культурой, бытом стран изучаемого языка, которое наши преподаватели включают в занятия наряду с запоминанием лексики, изучением иностранной грамматики. К игровым методам для старших школьников можно отнести занятия в театральной студии на английском языке.