Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
6300 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
У нас работают только дипломированные специалисты с огромным опытом работы, а также носители языков. Подробную информацию о каждом из них вы найдете на нашем сайте в разделе «О нас».
Проверенные методики с доказанной эффективностью, которые помогут вам научиться свободно говорить и думать на иностранном языке без преград и барьеров.
Практика и еще раз практика!
Для детей — игровая форма обучения, неформальный подход, множество креативных и увлекательных заданий.
Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам (CPE, CAE, FCE).
LanguageStyle занимает лидирующую позицию в Санкт-Петербурге по подготовке к экзаменам Cambridge. Более 10 лет мы готовим кандидатов и 90% наших учеников сдают экзамены высшей категории сложности.
Возможность посещать встречи с носителем языка в течение учебного периода.
Бесплатное тестирование на уровень владения языка. С его помощью вы сэкономите время, попадете в соответствующую группу и вам не придется повторять давно усвоенный материал.
Доступная стоимость обучения.
А также скидки, акции и выгодные предложения для новых учеников и тех, кто давно учится в наших центрах.
Уютные аудитории, оснащенные всей необходимой техникой.
Групповые занятия проводятся в небольших группах по 4-8 человек. Возможно индивидуальное обучение.
Изучайте языки вместе с LanguageStyle!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|32 ч.
|6300 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, undefined, метро Площадь Ленина, Пискаревский проспект, дом 25, первый этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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