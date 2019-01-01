У нас работают только дипломированные специалисты с огромным опытом работы, а также носители языков. Подробную информацию о каждом из них вы найдете на нашем сайте в разделе «О нас».



Проверенные методики с доказанной эффективностью, которые помогут вам научиться свободно говорить и думать на иностранном языке без преград и барьеров.



Практика и еще раз практика!



Для детей — игровая форма обучения, неформальный подход, множество креативных и увлекательных заданий.



Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам (CPE, CAE, FCE).

LanguageStyle занимает лидирующую позицию в Санкт-Петербурге по подготовке к экзаменам Cambridge. Более 10 лет мы готовим кандидатов и 90% наших учеников сдают экзамены высшей категории сложности.



Возможность посещать встречи с носителем языка в течение учебного периода.



Бесплатное тестирование на уровень владения языка. С его помощью вы сэкономите время, попадете в соответствующую группу и вам не придется повторять давно усвоенный материал.



Доступная стоимость обучения.

А также скидки, акции и выгодные предложения для новых учеников и тех, кто давно учится в наших центрах.



Уютные аудитории, оснащенные всей необходимой техникой.



Групповые занятия проводятся в небольших группах по 4-8 человек. Возможно индивидуальное обучение.



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