Language Style

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

6300 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

У нас работают только дипломированные специалисты с огромным опытом работы, а также носители языков. Подробную информацию о каждом из них вы найдете на нашем сайте в разделе «О нас».

Проверенные методики с доказанной эффективностью, которые помогут вам научиться свободно говорить и думать на иностранном языке без преград и барьеров.

Практика и еще раз практика!

Для детей — игровая форма обучения, неформальный подход, множество креативных и увлекательных заданий.

Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам (CPE, CAE, FCE).
LanguageStyle занимает лидирующую позицию в Санкт-Петербурге по подготовке к экзаменам Cambridge. Более 10 лет мы готовим кандидатов и 90% наших учеников сдают экзамены высшей категории сложности.

Возможность посещать встречи с носителем языка в течение учебного периода.

Бесплатное тестирование на уровень владения языка. С его помощью вы сэкономите время, попадете в соответствующую группу и вам не придется повторять давно усвоенный материал.

Доступная стоимость обучения.
А также скидки, акции и выгодные предложения для новых учеников и тех, кто давно учится в наших центрах.

Уютные аудитории, оснащенные всей необходимой техникой.

Групповые занятия проводятся в небольших группах по 4-8 человек. Возможно индивидуальное обучение.

Изучайте языки вместе с LanguageStyle!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 32 ч. 6300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, undefined, метро Площадь Ленина, Пискаревский проспект, дом 25, первый этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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