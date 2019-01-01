Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.



Главным преимуществом корпоративного обучения иностранным языкам является проведение занятий в офисе заказчика в удобное время. Более того, подобный вид сотрудничества является наиболее выгодным для заказчика в финансовом отношении, потому как стоимость занятия определяется фиксированной ставкой за академический час, которая делится между участниками группы.



У нас:

Бесплатный демо урок

Бесплатное тестирование

Подбор программы обучения

Индивидуальная адаптация программы

Методическое сопровождение

Предоставление отчетности