LanguageProfiSchool

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

7600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

950 ₽/ак.час

Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.

Главным преимуществом корпоративного обучения иностранным языкам является проведение занятий в офисе заказчика в удобное время. Более того, подобный вид сотрудничества является наиболее выгодным для заказчика в финансовом отношении, потому как стоимость занятия определяется фиксированной ставкой за академический час, которая делится между участниками группы.

У нас:

  • Бесплатный демо урок

  • Бесплатное тестирование

  • Подбор программы обучения

  • Индивидуальная адаптация программы

  • Методическое сопровождение

  • Предоставление отчетности

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 7600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Кронверкское, метро Горьковская, улица Мира, 3, БЦ Троицкий, оф. 201 Записаться на урок

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