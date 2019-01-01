Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
7600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
950 ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
Главным преимуществом корпоративного обучения иностранным языкам является проведение занятий в офисе заказчика в удобное время. Более того, подобный вид сотрудничества является наиболее выгодным для заказчика в финансовом отношении, потому как стоимость занятия определяется фиксированной ставкой за академический час, которая делится между участниками группы.
У нас:
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Бесплатный демо урок
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Бесплатное тестирование
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Подбор программы обучения
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Индивидуальная адаптация программы
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Методическое сопровождение
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Предоставление отчетности
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|7600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Кронверкское, метро Горьковская, улица Мира, 3, БЦ Троицкий, оф. 201
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