Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.

Центр Европейских Языков LEXICA основан в 2004 году и проводит обучение силами только квалифицированных преподавателей.

Наша миссия – дать возможность студентам учить язык с удовольствием. Поэтому мы ставим перед собой следующие цели:

Направить студентов к получению устойчивого результата.

Создать для студентов комфортную языковую среду, способствующую эффективному обучению.

Обеспечить студентов всеми необходимыми ресурсами;

Если речь идет об обучении детей - привить любовь ребенка к изучению иностранного языка;

Обеспечить индивидуальный подход к каждой группе и студенту, в частности.

Добиваться поставленных целей легче и интересней в слаженной команде, а интернациональная команда - это двойное преимущество. Обмениваясь опытом и учитывая национальные особенности, мы научились быть более гибкими, оперативными и лояльными.

Эффективность нашей деятельности наглядно отражают следующие цифры: