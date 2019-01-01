Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
9600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.
Центр Европейских Языков LEXICA основан в 2004 году и проводит обучение силами только квалифицированных преподавателей.
Наша миссия – дать возможность студентам учить язык с удовольствием. Поэтому мы ставим перед собой следующие цели:
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Направить студентов к получению устойчивого результата.
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Создать для студентов комфортную языковую среду, способствующую эффективному обучению.
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Обеспечить студентов всеми необходимыми ресурсами;
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Если речь идет об обучении детей - привить любовь ребенка к изучению иностранного языка;
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Обеспечить индивидуальный подход к каждой группе и студенту, в частности.
Добиваться поставленных целей легче и интересней в слаженной команде, а интернациональная команда - это двойное преимущество. Обмениваясь опытом и учитывая национальные особенности, мы научились быть более гибкими, оперативными и лояльными.
Эффективность нашей деятельности наглядно отражают следующие цифры:
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Центр LEXICA уже 13 лет успешно существует на рынке образовательных услуг
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Более 7500 студентов прошли обучение в Центре LEXICA
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Более 40 крупных компаний обучают своих сотрудников в Центре LEXICA.
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90% студентов приходят к нам учиться по рекомендациям знакомых.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курс подготовки к IELTS
|24 ч.
|9600 за курс
|Курс подготовки к TOEFL
|24 ч.
|9600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Владимирская, Лиговский пр., 73
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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