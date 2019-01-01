LEXICA

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

9600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.

Центр Европейских Языков LEXICA основан в 2004 году и проводит обучение силами только квалифицированных преподавателей.

Наша миссия – дать возможность студентам учить язык с удовольствием. Поэтому мы ставим перед собой следующие цели:

  • Направить студентов к получению устойчивого результата.

  • Создать для студентов комфортную языковую среду, способствующую эффективному обучению.

  • Обеспечить студентов всеми необходимыми ресурсами;

  • Если речь идет об обучении детей - привить любовь ребенка к изучению иностранного языка;

  • Обеспечить индивидуальный подход к каждой группе и студенту, в частности.

Добиваться поставленных целей легче и интересней в слаженной команде, а интернациональная команда - это двойное преимущество. Обмениваясь опытом и учитывая национальные особенности, мы научились быть более гибкими, оперативными и лояльными.

Эффективность нашей деятельности наглядно отражают следующие цифры:

  • Центр LEXICA уже 13 лет успешно существует на рынке образовательных услуг

  • Более 7500 студентов прошли обучение в Центре LEXICA

  • Более 40 крупных компаний обучают своих сотрудников в Центре LEXICA.

  • 90% студентов приходят к нам учиться по рекомендациям знакомых.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курс подготовки к IELTS 24 ч. 9600 за курс
Курс подготовки к TOEFL 24 ч. 9600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Владимирская, Лиговский пр., 73 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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