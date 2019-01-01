Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
13600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Уже более 25 лет Liden & Denz организует курсы иностранных языков в Санкт-Петербурге. Мы преподаем русский, английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и финский языки.
Изучение иностранного языка в Liden & Denz ведется по коммуникативной методике, когда весь новый материал студенты прорабатывают в диалогах и ролевых играх. Это позволяет в более короткие сроки, по сравнению с традиционной методикой, овладеть иностранным языком и свободно заговорить на нем.
Начать обучение английскому, немецкому, французскому, итальянскому, китайскому, японскому, финскому и русскому языку в Санкт-Петербурге можно в любое время, присоединившись к открытой группе.
Обучение в Liden & Denz ведут только опытные преподаватели (как носители языка, так и русскоязычные), квалификация которых подтверждается международными сертификатами и дипломом о высшем профессиональном образовании.
Высокий уровень преподавания в нашем языковом центре подтверждает аккредитации престижными международными организациями EQUALS и IALC.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|13600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Маяковская, ул. Жуковского, д. 3
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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