Liden & Denz

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

13600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Уже более 25 лет Liden & Denz организует курсы иностранных языков  в Санкт-Петербурге. Мы преподаем русский, английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и финский языки.

Изучение иностранного языка в Liden & Denz ведется по коммуникативной методике, когда весь новый материал студенты прорабатывают в диалогах и ролевых играх. Это позволяет в более короткие сроки, по сравнению с традиционной методикой, овладеть иностранным языком и свободно заговорить на нем.

Начать обучение английскому, немецкому, французскому, итальянскому, китайскому, японскому, финскому и русскому языку в Санкт-Петербурге можно в любое время, присоединившись к открытой группе.

Обучение в Liden & Denz ведут только опытные преподаватели (как носители языка, так и русскоязычные), квалификация которых подтверждается международными сертификатами и дипломом о высшем профессиональном образовании.

Высокий уровень преподавания в нашем языковом центре подтверждает аккредитации престижными международными организациями EQUALS и IALC.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 8 ч. 13600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Маяковская, ул. Жуковского, д. 3 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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