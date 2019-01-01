Уже более 25 лет Liden & Denz организует курсы иностранных языков в Санкт-Петербурге. Мы преподаем русский, английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и финский языки.

Изучение иностранного языка в Liden & Denz ведется по коммуникативной методике, когда весь новый материал студенты прорабатывают в диалогах и ролевых играх. Это позволяет в более короткие сроки, по сравнению с традиционной методикой, овладеть иностранным языком и свободно заговорить на нем.

Начать обучение английскому, немецкому, французскому, итальянскому, китайскому, японскому, финскому и русскому языку в Санкт-Петербурге можно в любое время, присоединившись к открытой группе.

Обучение в Liden & Denz ведут только опытные преподаватели (как носители языка, так и русскоязычные), квалификация которых подтверждается международными сертификатами и дипломом о высшем профессиональном образовании.

Высокий уровень преподавания в нашем языковом центре подтверждает аккредитации престижными международными организациями EQUALS и IALC.