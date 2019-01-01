Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день наш языковой центр предлагает, пожалуй, самый широкий выбор программ для обучения. У нас Вы можете научиться практически любому европейскому или даже арабскому языку!

Более того, мы в состоянии подобрать Вам не простого преподавателя, а квалифицированного носителя языка — в нашем распоряжении пул из 150 преподавателей со всего света!

А удачное расположение в центре города и по-домашнему уютная атмосфера лишь укрепят Ваше желание учиться в центре иностранных языков Мастер Класс.