MasterClass

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

20000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день наш языковой центр предлагает, пожалуй, самый широкий выбор программ для обучения. У нас Вы можете научиться практически любому европейскому или даже арабскому языку!

Более того, мы в состоянии подобрать Вам не простого преподавателя, а квалифицированного носителя языка — в нашем распоряжении пул из 150 преподавателей со всего света!

А удачное расположение в центре города и по-домашнему уютная атмосфера лишь укрепят Ваше желание учиться в центре иностранных языков Мастер Класс.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к сдаче экзамена TOEFL 48 ч. 20000 за курс
Подготовка к сдаче экзамена IELTS 48 ч. 20000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Семёновский, метро Пушкинская, Введенский канал, д.7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!