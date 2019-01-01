Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
20000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день наш языковой центр предлагает, пожалуй, самый широкий выбор программ для обучения. У нас Вы можете научиться практически любому европейскому или даже арабскому языку!
Более того, мы в состоянии подобрать Вам не простого преподавателя, а квалифицированного носителя языка — в нашем распоряжении пул из 150 преподавателей со всего света!
А удачное расположение в центре города и по-домашнему уютная атмосфера лишь укрепят Ваше желание учиться в центре иностранных языков Мастер Класс.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к сдаче экзамена TOEFL
|48 ч.
|20000 за курс
|Подготовка к сдаче экзамена IELTS
|48 ч.
|20000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Семёновский, метро Пушкинская, Введенский канал, д.7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!