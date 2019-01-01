Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы.
В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.
Сегодня в нашем языковом центре мы предлагаем обучение детей младшего, среднего и старшего возраста.
Мы предлагаем комплексный 9 месячный курс, разговорный клуб и летний интенсивный курс .
Группы формируются по уровням владения языком (с «нуля» до «продвинутого»), а также по возрастным критериям. В группах до 8 человек.
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут) для детей школьного возраста и 2 раза в неделю по астрономическому часу (60 минут) для дошкольников.
На наших занятиях ребенок :
- научится правильно произносить звуки
- улучшит навыки чтения и письма
- обогатит словарный запас
- избавится от языкового барьера
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курсы для детей и подростков
|8 ч.
|3500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, метро Площадь Мужества, ул. Сибирская, дом 9
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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