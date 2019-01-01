Morris

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы.

В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.

Сегодня в нашем языковом центре мы предлагаем обучение детей младшего, среднего и старшего возраста.
Мы предлагаем комплексный 9 месячный курс, разговорный клуб и летний интенсивный курс .

Группы формируются по уровням владения языком (с «нуля» до «продвинутого»), а также по возрастным критериям. В группах до 8 человек.

 Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут) для детей школьного возраста и 2 раза в неделю по астрономическому  часу (60 минут) для дошкольников.

На наших занятиях ребенок :

  • научится правильно произносить звуки
  • улучшит навыки чтения и письма
  • обогатит словарный запас
  • избавится от языкового барьера
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курсы для детей и подростков 8 ч. 3500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, метро Площадь Мужества, ул. Сибирская, дом 9 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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