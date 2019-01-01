Сегодня в нашем языковом центре мы предлагаем обучение детей младшего, среднего и старшего возраста.

Мы предлагаем комплексный 9 месячный курс, разговорный клуб и летний интенсивный курс .

Группы формируются по уровням владения языком (с «нуля» до «продвинутого»), а также по возрастным критериям. В группах до 8 человек.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут) для детей школьного возраста и 2 раза в неделю по астрономическому часу (60 минут) для дошкольников.

На наших занятиях ребенок :