Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.

Занятия ведут профессиональные российские преподаватели с опытом работы не менее 5 лет, владеющие коммуникативной методикой.

Какие преимущества интенсивного курса английского языка в New Planet?

Во-первых, методика. Коммуникативная методика, направлена именно на возможность общения. Традиционная методика изжила себя, поскольку она формирует привычку к построению предложений на родном языке и дословному переводу. Это приводит к возникновению языкового барьера и употреблению неправильных фраз и выражений. Чтение и письмо также задействованы в реализации коммуникативного метода — таким образом, студенты тренируют все 4 языковые навыка (стилистика, фонетика, грамматика, лексика).

Во-вторых, преподаватели. Занятия ведут профессиональные российские преподаватели с опытом работы не менее 5 лет. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.



В-третьих, скорые результаты. Никаких словарей в несколько сотен страниц и увесистых учебников. Вы будете получать необходимые знания на насыщенных и интересных занятиях, наполненных, прежде всего, языковой практикой, а не выполнениями упражнений в учебнике. За 6 недель вы пройдете путь от новичка, не понимающего ни слова, до человека, который может понимать собеседника и уметь выразить свое мнение в простых ежедневных ситуациях, а также рассказать о своей жизни и т.д. в настоящем/ будущем/ прошедшем времени. Интенсивный курс английского языка для начинающих в New Planet – гарантия индивидуального подхода, грамотный и опытный преподавательский состав, и обучение по самым эффективным методикам.