Лингвистический центр "Окно в Европу" предлагает обучение иностранным языкам по не имеющему аналогов методу проф. И.Ю.Шехтера.

- без домашних заданий

- без заучивания слов

Школа основана в 1989 году.

В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка. Планы занятий выстроены таким образом, чтобы слушателям не приходилось выполнять рутинную работу. Каждый день спланирован так, чтобы все, что происходит в классе не повторялось, а преподаватели приложат все усилия, чтобы процесс освоения языка был максимально увлекательным.

Ежедневные занятия языком по методу Шехтера дают превосходные результаты за короткий срок.