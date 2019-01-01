В современном обществе знание английского языка значительно упрощает жизнь. Карьерный рост, путешествия, общение в социальных сетях, изучение интересных англоязычных материалов в интернете и СМИ – вот только некоторые ситуации, где может помочь свободное владение английским. «Скандинавская Школа» предлагает курсы разговорного английского языка в СПб.

Особенности наших разговорных курсов