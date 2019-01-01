Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
7300 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
В современном обществе знание английского языка значительно упрощает жизнь. Карьерный рост, путешествия, общение в социальных сетях, изучение интересных англоязычных материалов в интернете и СМИ – вот только некоторые ситуации, где может помочь свободное владение английским. «Скандинавская Школа» предлагает курсы разговорного английского языка в СПб.
Особенности наших разговорных курсов
- На разговорных курсах особое внимание уделяется умению общаться. Студенты отрабатывают навыки построения фраз грамотно и легко, обучаются применять правила грамматики интуитивно, не задумываясь.
- Преподаватели доступно разъясняют правила грамматики английского языка, вовлекают студентов в дискуссии на различные темы. Для обучения используются видеоматериалы и наглядные пособия. Применение современных коммуникативных методик делает обучение комфортным и эффективным.
- Обучение на курсах возможно как групповое, так и индивидуальное. «Скандинавская Школа» предлагает также корпоративное обучение, в этом случае программа курсов разрабатывается с учетом профессиональной специфики.
- В Санкт-Петербурге занятия проходят в будние дни утром и вечером, а также по субботам и воскресеньям. «Скандинавская Школа» предлагает курсы английского языка разных уровней, в том числе для маленьких детей.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|24 ч.
|7300 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, метро Площадь Ленина, Комиссара Смирнова ул.15
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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