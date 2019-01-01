Скандинавская Школа

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

7300 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В современном обществе знание английского языка значительно упрощает жизнь. Карьерный рост, путешествия, общение в социальных сетях, изучение интересных англоязычных материалов в интернете и СМИ – вот только некоторые ситуации, где может помочь свободное владение английским. «Скандинавская Школа» предлагает курсы разговорного английского языка в СПб.

Особенности наших разговорных курсов

  • На разговорных курсах особое внимание уделяется умению общаться. Студенты отрабатывают навыки построения фраз грамотно и легко, обучаются применять правила грамматики интуитивно, не задумываясь.
  • Преподаватели доступно разъясняют правила грамматики английского языка, вовлекают студентов в дискуссии на различные темы. Для обучения используются видеоматериалы и наглядные пособия. Применение современных коммуникативных методик делает обучение комфортным и эффективным.
  • Обучение на курсах возможно как групповое, так и индивидуальное. «Скандинавская Школа» предлагает также корпоративное обучение, в этом случае программа курсов разрабатывается с учетом профессиональной специфики.
  • В Санкт-Петербурге занятия проходят в будние дни утром и вечером, а также по субботам и воскресеньям. «Скандинавская Школа» предлагает курсы английского языка разных уровней, в том числе для маленьких детей.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 24 ч. 7300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, метро Площадь Ленина, Комиссара Смирнова ул.15 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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