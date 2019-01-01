SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!



Главные особенности обучения - это доступность и эффективность. Вам не придется ждать формирования групп, приступить к обучению можно в удобный для Вас день. На нашей платформе SkillSet-Online в Вашем личном кабинете Вы сами выбираете преподавателя и формат урока.



Носители языка и русскоязычные преподаватели, индивидуально и в группах, дискуссионные уроки и грамматические, утром, днем или вечером - это лишь малая часть многообразия SkillSet.



До встречи на занятиях, мы Вам рады!