Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
8000 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
338 ₽/ак.час
SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!
Главные особенности обучения - это доступность и эффективность. Вам не придется ждать формирования групп, приступить к обучению можно в удобный для Вас день. На нашей платформе SkillSet-Online в Вашем личном кабинете Вы сами выбираете преподавателя и формат урока.
Носители языка и русскоязычные преподаватели, индивидуально и в группах, дискуссионные уроки и грамматические, утром, днем или вечером - это лишь малая часть многообразия SkillSet.
До встречи на занятиях, мы Вам рады!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс для взрослых
|24 ч.
|8000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Большая Конюшенная 29
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Шувалово-Озерки, метро Озерки, пр. Энгельса, 124
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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