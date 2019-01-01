SkillSet

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

338 ₽/ак.час

SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!

Главные особенности обучения - это доступность и эффективность. Вам не придется ждать формирования групп, приступить к обучению можно в удобный для Вас день. На нашей платформе SkillSet-Online в Вашем личном кабинете Вы сами выбираете преподавателя и формат урока.

Носители языка и русскоязычные преподаватели, индивидуально и в группах, дискуссионные уроки и грамматические, утром, днем или вечером - это лишь малая часть многообразия SkillSet.

До встречи на занятиях, мы Вам рады!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс для взрослых 24 ч. 8000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Невский проспект, Большая Конюшенная 29 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Санкт-Петербург, муниципальный округ Шувалово-Озерки, метро Озерки, пр. Энгельса, 124 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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