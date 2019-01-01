Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
6700 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
490 ₽/ак.час
TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
Корпоративное обучение - это быстрый и эффективный способ для работодателя получить команду специалистов в своем деле, владеющих иностранным языком для общения с зарубежными партнерами и коллегами. Корпоративное обучение английскому языку в СПб пользуется все большей популярностью среди российских компаний. Все большее количество фирм нуждается в специалистах, владеющих иностранным языком на высоком уровне.
Обучение проходит на территории офиса компании-заказчика обучения или в наших аудиториях. По желанию руководства фирмы мы предоставляем отчет о посещаемости сотрудниками занятий. По завершении занятий проводится итоговое тестирование и сотрудникам выдаются сертификаты о прохождении курса обучения.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|16 ч.
|6700 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, метро Балтийская, Митрофаньевское ш., 2, корп.1, БЦ Адмирал, оф. 217/1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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