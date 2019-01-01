TERRA School

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

6700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

490 ₽/ак.час

TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.

Корпоративное обучение - это быстрый и эффективный способ для работодателя получить команду специалистов в своем деле, владеющих иностранным языком для общения с зарубежными партнерами и коллегами. Корпоративное обучение английскому языку в СПб пользуется все большей популярностью среди российских компаний. Все большее количество фирм нуждается в специалистах, владеющих иностранным языком на высоком уровне.

Обучение проходит на территории офиса компании-заказчика обучения или в наших аудиториях. По желанию руководства фирмы мы предоставляем отчет о посещаемости сотрудниками занятий. По завершении занятий проводится итоговое тестирование и сотрудникам выдаются сертификаты о прохождении курса обучения.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 16 ч. 6700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, метро Балтийская, Митрофаньевское ш., 2, корп.1, БЦ Адмирал, оф. 217/1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!