TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.

Корпоративное обучение - это быстрый и эффективный способ для работодателя получить команду специалистов в своем деле, владеющих иностранным языком для общения с зарубежными партнерами и коллегами. Корпоративное обучение английскому языку в СПб пользуется все большей популярностью среди российских компаний. Все большее количество фирм нуждается в специалистах, владеющих иностранным языком на высоком уровне.

Обучение проходит на территории офиса компании-заказчика обучения или в наших аудиториях. По желанию руководства фирмы мы предоставляем отчет о посещаемости сотрудниками занятий. По завершении занятий проводится итоговое тестирование и сотрудникам выдаются сертификаты о прохождении курса обучения.